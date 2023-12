ÓBIDOS: Natal da Família Obidense inicia com o acender das luzes da ornamentação na Praça da Cultura

ÓBIDOS, 20 de dezembro - O "Natal da Família Obidense" teve início nesta quarta-feira, dia 20, em Óbidos, e promete três dias de pura magia e celebração, organizados pela prefeitura local. O evento foi marcado pela inauguração da ornamentação natalina na Praça da Cultura, que se tornou um verdadeiro espetáculo de luzes e cores para receber as famílias obidenses.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, e a primeira dama, Alice Silva, participaram da cerimônia de abertura, junto com o Secretário de Cultura, Luiz Carlos, Roberto Romero e outros secretários municipais. A população em geral também compareceu em grande número para prestigiar o evento que se tornou uma tradição na cidade.

O destaque do primeiro dia foi o momento mágico do Acender das Luzes de Natal da Ornamentação montada na Praça da Cultura, ao fundo a majestosa Casa da Cultura, servindo de cenário, abrindo oficialmente o evento, com o acesso ao público. Logo em seguida, o Papai Noel fez sua grandiosa entrada em um trenó, acompanhado por um repertório natalino emocionante executado pela Banda Manoel Rodrigues.

A noite continuou com apresentações encantadoras, incluindo performances de Flauta Doce e Violão da Escola de Música Manoel Rodrigues, o Ministério de Arte Dom Divino da Paz Church, e a emocionante Anunciação de Maria.

A programação do "Natal da Família Obidense" continua na quinta-feira, dia 21, com uma variedade de atrações:

Quinta-feira, 21/12:

19h: "Vem Chegando o Natal" - Alunos do maternal e pré 1 EMEIEF Inglês de Souza

19h10: Musical dos Idosos - SCFV, Núcleo I Perpétuo Socorro - SEMDES

19h30: "Estrelinha de Natal" - EMEIEF Manoel Valente do Couto

19h50: Apresentação Musical Tais Fernandes - Herdeiros do Rei

20h: Coral dos Usuários - SCFV, Núcleo II São Francisco - SEMDES

20h10: Apresentação Musical Geovana Araújo - Músicas Natalinas

20h30: Banda Kairós

Já na sexta-feira, dia 22, a programação reserva um momento especial com a entrega de presentes para as crianças, com a presença do Papai Noel, que estará encantando a todos nos três dias de festividade.

O "Natal da Família Obidense" promete continuar iluminando e aquecendo os corações, proporcionando momentos de alegria e confraternização para toda a comunidade obidense.

