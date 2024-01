Em Óbidos, a Praça da Cultura lotou no primeiro dia do Pré Carnapauxis

Óbidos, PA - A tão aguardada temporada do Carnapauxis em Óbidos deu seu pontapé inicial nesta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024, com um animado arrastão protagonizado pelos Blocos Pai da Pinga e Vai ou Raxa. Os foliões se reuniram na Praça de São Francisco por volta das 19h e seguiram pelas ruas, animando a cidade até chegar à Praça da Cultura, onde a festa continuou até as 23h.

O evento contou com a participação de um público entusiasmado, incluindo muitos moradores de Oriximiná, que vieram exclusivamente para prestigiar o início da temporada do Carnapauxis. Considerado o melhor carnaval de rua do oeste do Pará, o Carnapauxis promete mais uma edição repleta de alegria e tradição.

A programação do Pré Carnapauxis seguirá agitando os domingos locais, antecipando a grande festa que está por vir. Os preparativos para o Carnapauxis oficial, que terá início no dia 07 de fevereiro, já estão a todo vapor, com a expectativa de sete blocos oficiais desfilando pelas ruas da cidade.

Destaque para as segundas-feiras, que serão marcadas pelo tradicional Bloco Pai da Pinga, saindo sempre da Praça de Santa Terezinha, em frente ao Bar do Cachorrão. A animação está garantida, e os foliões podem esperar muita música, dança e diversão ao longo de toda a temporada carnavalesca em Óbidos.

O Carnapauxis é uma celebração única, enraizada na cultura local, e promete encantar a todos que participarem, consolidando-se como um dos eventos mais esperados da região. A Festa do Mascarado Fobó continua a cada domingo, preparando o terreno para o espetáculo colorido que tomará conta das ruas de Óbidos em fevereiro.

Galeria de Fotos....

























http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6613-em-obidos-a-praca-da-cultura-lotou-no-primeiro-dia-do-pre-carnapauxis#sigProId575d0bdf03 View the embedded image gallery online at:

Programação_do_Pré Carnapauxis 2024

01/01/2024 - Blocos Pai da Pinga e Vai ou Raxa, saída da Praça São Francisco;

07/01/2024 - Blocos Unidos do Umarizal e Serra da Escama, saída da Esquina do Seu Augusto;

14/01/2024 - Bloco Águia Negra, saída: QG do bloco (Cidade Nova);

21/01/2024 - Bloco Xupa Ossos, saída da Praça de Sant’Ana;

28/01/2024 - Bloco Unidos do Morro; saída do QG do bloco (B. Fátima)

04/02/2024 – Bloco das Virgens, saída da Praça Santa Terezinha;

05/02/2024 - Último Pai da Pinga, saída da Praça Santa Terezinha;

06/02/2024 - Festa dos Visitantes, acontecerá na Praça da Cultura.

www.obidos.net.br