Prefeito de Óbidos assina contrato de empréstimo de R$30 milhões com o Banco do Brasil

Na última quinta-feira (4), o Prefeito de Óbidos, oeste paraense, Jaime Silva, anunciou através das redes sociais a assinatura de um contrato de empréstimo no valor de 30 milhões de reais entre a Prefeitura Municipal e o Banco do Brasil. O empréstimo, autorizado pelo Tesouro Nacional e Ministério da Fazenda, será destinado a investimentos estratégicos no município.

O montante, que será disponibilizado em três parcelas, passou por uma rigorosa análise das contas municipais pelo Banco do Brasil e órgãos federais. A operação foi respaldada pela capacidade financeira e viabilidade econômica da prefeitura, sendo o governo federal o avalista do empréstimo.

Os recursos provenientes do financiamento serão direcionados para melhorias significativas na infraestrutura de Óbidos, com foco em pavimentação (em concreto e asfalto) e drenagem (profunda e superficial) de vias.

O Prefeito Jaime Silva enfatizou a responsabilidade fiscal de sua gestão e o respeito ao dinheiro público, destacando a auditagem realizada pelo Tesouro Nacional como um atestado dessa transparência.

No ato de assinatura estiveram presentes o superintendente do Banco do Brasil, Sr. Diogo Prim, o gerente geral, Sr. Luiz Carlos, o analista João Paulo Valadares, além do assessor especial João Andrade e o amigo Carlos Canto. O prefeito expressou entusiasmo com o investimento, ressaltando que 2024 começou com dedicação e trabalho em prol do desenvolvimento de Óbidos.

www.obidos.net.br - Informações Ascon/Pmo