Implantação da Nova Carteira de Identidade Nacional no Pará provoca mudanças nos atendimentos na CMO

Emissão do documento atual será suspensa na Câmara de Óbidos, a partir de quarta-feira, 10.

Com o lançamento do novo modelo de Carteira de Identidade Nacional (CIN), realizado em Belém (PA), na sexta-feira (5), o Posto de Identificação da Polícia Civil que funciona na Câmara Municipal de Óbidos (CMO) suspenderá os atendimentos a partir da próxima quarta-feira (10).

A paralisação da emissão do modelo atual do Registro Geral (RG) é necessária para que ocorra a implantação do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS), cujo banco de dados terá abrangência nacional. Segundo o Governo do Pará, o novo serviço será disponibilizado para os moradores da capital e do interior, de forma gradativa.

Viviane Linhares, coordenadora do Posto de Identificação da CMO, explica que todos que conseguiram agendar a emissão do documento, a partir da próxima segunda-feira (8), terão atendimento garantido antes da suspensão definitiva do atual sistema de identificação.

“Iniciamos esse agendamento ainda no mês de dezembro do ano passado. Temos muitos alunos que estão em busca desse serviço devido a obrigatoriedade da apresentação da carteira de identidade, então faremos um mutirão para atender todos os agendamentos até o dia 10 de janeiro”, esclareceu Viviane.

Com o anúncio da suspensão do serviço atual de identificação, ficam também suspensos novos agendamentos para o público em geral. Alunos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental, devem procurar a Câmara até terça-feira (9), para informar nome completo e número de contato. Caso haja disponibilidade, após os atendimentos previstos, essa demanda será priorizada. O documento atual, embora seja substituído nas próximas semanas, terá validade até janeiro de 2032.

“Faremos uma verdadeira força-tarefa com os funcionários da Câmara, que serão deslocados de outros setores para atender todos que estão agendados. A partir do dia 10 de janeiro não será mais possível emitir o RG atual, já que o sistema será retirado do ar para que a empresa responsável pelo novo sistema faça a implantação e capacitação dos funcionários”, ressaltou Viviane.

Ainda não há previsão para que Óbidos passe a emitir a nova carteira de identidade.

Programação de atendimentos agendados na CMO

Segunda-feira (8 de janeiro)

Agendados para o dia 8, serão atendidos a partir das 8h;

Agendados para o dia 11, serão atendidos a partir das 13h.

Terça-feira (9 de janeiro)

Agendados para o dia 9, serão atendidos a partir das 8h;

Agendados para os dias 12 e 15 de janeiro, serão atendidos a partir das 13h.

Quarta-feira (10 de janeiro)

Todas as pessoas que foram agendadas para esta data receberão atendimento normalmente.

CIN

A nova CIN irá utilizar o número do cadastro de pessoa física (CPF) e também vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da Federação.

O novo modelo será emitido em duas versões: física e digital, que possuem o mesmo layout e segurança. A versão física, em papel ou em policarbonato, atenderá aqueles que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores. Já o documento em formato digital, estará disponível no aplicativo GOV.BR, mas somente após a emissão da carteira física.

Fonte: Érique Figueirêdo – DEPCOM/CMO