Pré Carnapauxis 2024: Bloco Pai da Pinga é diferenciado

O Bloco Pai da Pinga fez história mais uma vez nesta segunda-feira, 08, durante o Pré Carnapauxis em Óbidos. Centenas de foliões se reuniram para acompanhar o animado bloco, conhecido por levar muita alegria e irreverência pelas ruas da cidade.

Com sua banda tocando uma mistura envolvente de músicas antigas e novas do carnaval, o Pai da Pinga se destaca pela energia contagiante e irreverência de seus foliões.

Um momento marcante foi registrado na subida do Mercado de Óbidos, quando o bloco acelerou e o público subiu correndo a ladeira, em uma cena que reflete a paixão dos foliões pelo tradicional bloco, como podem ver no vídeo.

A concentração teve início em frente ao Bar do "Cachorrão", Bairro de Santa Terezinha, e, após percorrer um longo trajeto, o bloco retornou à Praça de Santa Terezinha, encerrando mais um animado arrastão.

O próximo domingo (14) promete mais agitação com o Bloco o Águia Negra, do Bairro da Cidade Nova, enquanto na segunda-feira, dia 15, o Pai da Pinga retorna para mais uma folia nas ruas de Óbidos, prometendo manter viva a tradição do Carnaval de Rua na cidade.

O Pré Carnapauxis continua a todo vapor!

Galerias de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6625-pre-carnapauxis-2024-bloco-pai-da-pinga-e-diferenciado#sigProIdec72f63c76 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6625-pre-carnapauxis-2024-bloco-pai-da-pinga-e-diferenciado#sigProId3193d7bb2f View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6625-pre-carnapauxis-2024-bloco-pai-da-pinga-e-diferenciado#sigProIda3b16922e8 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br