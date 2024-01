Pré Carnapauxis 2024: Bloco Pai da Pinga faz arrastão pedindo PAZ no Carnaval

Em uma noite festiva e carregada de emoção, o Bloco Pai da Pinga realizou mais um animado arrastão pelas ruas de Óbidos nesta segunda-feira, dia 22, marcando presença e deixando sua mensagem de paz para o Carnaval. O evento, que teve início no Bar do Cachorrão, no Bairro de Santa Terezinha, contou com uma abertura tocante, exibindo uma grande faixa que clamava por PAZ no carnaval.

Arthur, presidente do Bloco Pai da Pinga, liderou o momento de reflexão ao prestar homenagem a Florisvaldo, morador do Bairro de Santa Terezinha, que veio a óbito neste mesmo dia. Um minuto de silêncio foi dedicado à memória do falecido, ressaltando a importância de manter o espírito carnavalesco em sintonia com o respeito e a solidariedade.

A concentração no Bar do Cachorrão foi o ponto de partida para o bloco, que, por volta das 19h, iniciou seu percurso pelas ladeiras de Óbidos. O trajeto foi bastante extenso, passando pelo cais do porto e retornando à Praça de Santa Terezinha, onde a festa culminou por volta das 22h.

O Bloco Pai da Pinga, conhecido por sua animação contagiante e participação ativa na prévia carnavalesca, ainda tem mais duas segundas-feiras reservadas para arrastar multidões pelas ruas de Óbidos. Nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro, os foliões terão a oportunidade de vivenciar momentos únicos ao som dos ritmos envolventes que marcam o Carnaval obidense.

Com essas duas últimas apresentações, o Bloco Pai da Pinga encerrará sua participação na quadra momesca, preparando o terreno para os aguardados dias oficiais do Carnapauxis 2024. Entre 7 e 13 de fevereiro, os Blocos Oficiais tomarão as ruas de Óbidos, proporcionando um espetáculo de cores, música e alegria característicos do Carnapauxis.

O Bloco Pai da Pinga, ao pedir PAZ no Carnaval, destaca não apenas a importância da diversão, mas também ressalta a necessidade de um ambiente festivo seguro e respeitoso. Que essa mensagem ecoe por todos os cantos da cidade, promovendo um Carnapauxis 2024 repleto de alegria e confraternização. A festa continua e Óbidos se prepara para vivenciar dias memoráveis no calendário cultural da região.

