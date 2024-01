Carnapauxis 2024: A montagem das estruturas de palco já começou

A contagem regressiva para o Carnapauxis 2024, a Festa do Mascarado Fobó, já começou, e as primeiras movimentações para transformar Óbidos no epicentro do melhor carnaval do Pará estão em pleno andamento.

O Carnapauxis, reconhecido pela Lei Nº 7.225, de 24 de novembro de 2008, como "Patrimônio Cultural e Artístico do Pará", movimenta a cidade de Óbidos, que se prepara para receber os foliões de 7 a 13 de fevereiro em sete dias repletos de alegria e tradição. Os sete blocos oficiais - Vai ou Raxa, Mirim Unidos do Umarizal, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso, Unidos do Morro e Bloco das Virgens - prometem animar as ruas e praças da cidade da folia, Óbidos.

As expectativas para este Carnapauxis são grandes e a Praça da Cultura, situada no Centro Histórico de Óbidos, já começou a ser transformada para receber os milhares de foliões durante o evento.

As estruturas de palco, como mostram as fotografias feitas neste sábado, dia 20, já estão sendo montadas, sendo que em breve será a vez dos camarotes ganharem forma. A Praça da Cultura contará ainda com praça de alimentação, postos de vende de bebidas e banheiros químicos.

Palco do Carnapauxis já está sendo montado

Nos próximos dias, os foliões poderão testemunhar a montagem da estrutura do tradicional Portal de Entrada, banheiros químicos e a demarcação de áreas exclusivas para a coordenação e trabalhadores do evento.

Óbidos se prepara para receber os amantes da folia de todo o Pará e convida a todos a participarem do Carnapauxis 2024, o melhor e mais democrático carnaval de rua do estado. Venha fazer parte dessa festa única, onde a tradição e a alegria se encontram em uma celebração inesquecível.

www.obidos.net.br