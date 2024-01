Reunião na Câmara Municipal de Óbidos busca impulsionar o esporte amador na região

Óbidos, 25 de janeiro de 2024 - Nesta quinta-feira, dia 25, a plenária da Câmara Municipal de Óbidos (CMO) foi palco de uma significativa reunião entre a Liga Desportiva Obidense (LDO), a Associação das Ligas Desportivas do Pará (Alidesp) e o Deputado Federal Aírton Faleiro. O encontro contou com a presença de autoridades locais, desportistas obidenses e membros da população em geral, todos unidos para discutir questões cruciais relacionadas ao esporte amador na região.

Além do Deputado Federal Aírton Faleiro, a mesa foi composta pelo vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e Presidente da Alidesp, Ricardo Oliveira; o Vereador Jalico Aquino; o Secretário de Esporte e Lazer de Óbidos, Nelson Luiz de Sousa (Bimbim); o Presidente da LDO, Ivaldo Ferreira (Pepeia); e o Vereador e Presidente da Liga de Juruti, Glauber Andrade.

O principal objetivo da reunião foi discutir medidas concretas para o desenvolvimento do desporto local, com foco especial no futebol amador. Dentre os tópicos abordados, destacou-se a busca por investimentos essenciais para a realização de futuras competições e o apoio aos clubes obidenses.

Ricardo Oliveira, em sua fala, apresentou os projetos desenvolvidos pela Alidesp no Pará, incluindo a Capacitação de Treinadores e Presidentes de Liga. Ele também mencionou o Projeto "Futebol Formando Cidadão", apoiado com emenda parlamentar do Deputado Aírton Faleiro, que já está presente em 24 municípios do Pará.

Faleiro, por sua vez, ressaltou a importância da aprovação de uma lei voltada para o Esporte Amador, que garanta recursos significativos para os atletas locais, assegurando financiamento adequado para estados e municípios. “Nós podemos sim criar uma Lei para o Esporte Amador pra gente ter dinheiro pra financiar as modalidades. Eu vou entrar de cabeça e já estou com uma equipe para escrever o projeto e nós vamos cria uma Lei para o Esporte Amador”, garantiu Faleiro.

Ao término da reunião, os presidentes da Liga Desportiva de Óbidos e de Juruti foram agraciados com bolas, troféus, medalhas e uma roçadeira, cortesia da Alidesp, resultantes de uma emenda parlamentar do Deputado Faleiro, através do projeto "Futebol Formando Cidadão".

A presença massiva de esportistas obidenses e representantes de clubes do futebol amador evidenciou o engajamento da comunidade na busca por melhorias para o cenário esportivo local. Para encerrar o evento de forma festiva, foi oferecido um coquetel aos presentes, celebrando a união em prol do esporte em Óbidos.

