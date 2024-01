A nova diretoria da Associação Comercial de Óbidos foi empossada e será presidida por Lilene Viana

A Associação Comercial e Empresarial de Óbidos (ACEO) deu as boas-vindas à sua nova diretoria em uma cerimônia de posse realizada na última quinta-feira, dia 25. A presidente eleita, Sra. Liliane Viana, assumiu a liderança da entidade, que juntamente com os componentes da nova diretoria, terão a responsabilidade de guiar os destinos da associação nos próximos quatro anos, de 2024 a 2027.

A solenidade de posse, realizada sob a presidência de Hamilton Andrade Vieira e o secretariado de Wanderlei Sousa, contou com a presença de diversas autoridades municipais. Após os discursos dos membros da mesa, a nova diretoria da ACEO assumiu oficialmente suas funções, pronta para enfrentar os desafios e promover o desenvolvimento do comércio local.

A Associação Comercial de Óbidos, fundada em 28 de janeiro de 1971, completou 53 anos neste dia 25, consolidando-se como uma entidade dedicada ao fortalecimento da classe empresarial do município. Ao longo de sua trajetória, a ACEO tem desempenhado um papel crucial, prestando serviços essenciais aos seus colaboradores, visando o aprimoramento e a eficiência de suas atividades.

Liliane Viana, a nova presidente da ACEO, que é graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia, com Especialização em Coordenação Pedagógica, professora, com suas atividades empresariais ligadas ao Frigorífico dos Amigos, destacou a importância da associação na promoção de um ambiente favorável aos negócios e na defesa dos interesses dos empresários locais. "Nossa missão é fortalecer o comércio, incentivar o empreendedorismo e contribuir para o desenvolvimento econômico de Óbidos. Com uma equipe comprometida e uma visão estratégica, estamos confiantes de que conseguiremos superar os desafios e alcançar grandes conquistas nos próximos anos", afirmou a presidente.

O Conselho Fiscal, elemento crucial para a transparência e governança da associação, também foi empossado durante a cerimônia. Com uma composição criteriosa, o Conselho Fiscal terá a responsabilidade de assegurar a correta gestão dos recursos da ACEO.

A nova diretoria da Associação Comercial de Óbidos assume seu papel em um momento crucial para fortalecimento da entidade, em que a cooperação entre a entidade e os empresários locais torna-se ainda mais vital para a superação de desafios econômicos.

A nova Diretoria da ACEO empossada ficou assim constituída:

Presidente: Lilene Raimunda Repolho Viana

Vice presidente: Marinaldo Santos

Primeira Secretária: Wanderlei da Silva

Segundo Secretário: Luciana dos Santos Souza

Tesoureiros: Jeane Santos e Isabel Canto

Presidente da Assembleia Geral: Hamilton Cezar Vieira

Conselho Fiscal: Lealberto Brito de Souza (Presidente); Gabriel Souza, Francisco Farias, Evailda Avinte e Emanuel Mendes.

