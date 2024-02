ÓBIDOS: Atividades diversificadas marcam o encerramento da campanha Janeiro Branco

Nesta quarta-feira, dia 31, a cidade de Óbidos encerrou a Campanha Janeiro Branco, que teve como foco a promoção da saúde mental. A ação aconteceu na Cliper de Sant'Ana e reuniu profissionais da saúde e a comunidade em geral.

Durante todo o mês, a campanha proporcionou momentos significativos de vivência e atendimentos, destacando a importância do cuidado com a saúde mental. O encerramento foi marcado por uma programação diversificada que contemplou palestras, brincadeiras, pintura do símbolo do Janeiro Branco e um delicioso café da manhã.

Diversos grupos participaram ativamente do evento, incluindo os usuários da Academia da Saúde, os integrantes dos grupões do hiperdia das unidades básicas de saúde e a população em geral. A presença expressiva reflete o engajamento da comunidade em ações que visam o bem-estar mental.

Programação Diversificada proporcionada por profissionais da saúde

Destaca-se a significativa participação dos profissionais de saúde que colaboraram para o sucesso da campanha, incluindo a equipe do CAPS, composta por médico clínico, enfermeiro, psicólogos, pedagogo, artesão, assistente social, técnicos de enfermagem, ASG e seguranças. A Academia da Saúde contou com o suporte de um profissional de educação física, e das unidades de saúde, ACS’s, enfermeiros e coordenadores de unidades de saúde.

Embora a Campanha Janeiro Branco tenha chegado ao fim, o compromisso com a saúde mental persiste ao longo do ano. Os atendimentos continuarão no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Tv. Artur Cruz, 807, Santa Terezinha, Óbidos, Pará. A comunidade é incentivada a buscar suporte e orientação sempre que necessário.

A iniciativa, que promoveu a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental, deixa um legado positivo na comunidade de Óbidos, reforçando a necessidade de atenção constante a esse aspecto fundamental para o bem-estar geral.

www.obidos.net.br - Com informações Ascom/Pmo