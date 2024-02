UFOPA: Palestra e oficina com fotógrafo Guy Veloso em Santarém

Gratuita, oficina será nos dias 22 e 23 de fevereiro, com público-alvo estudantes da Ufopa.

A Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) da Ufopa, por meio da Diretoria de Cultura, e a organização não-governamental Namazônia promovem a palestra “Fotografia e Religião: relato de experiência com Guy Veloso”. O evento, que é aberto ao público, acontecerá no dia 21 de fevereiro, às 18h30, em Santarém (PA), e será ministrada pelo renomado fotógrafo paraense Guy Veloso, que nasceu e trabalha em Belém (PA), atuando no ramo da fotografia desde 1989. Além da palestra, Guy Veloso também ministrará a oficina “Do prático ao poético: fotografia documental”, que acontecerá nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, das 8h30 às 13h, e tem como público-alvo estudantes da Ufopa.

A oficina integra o projeto “Çairé Festividade Tapajônica 2023”, que é voltado à tradicional festa amazônica da região do Tapajós, o Çairé, que celebrou 50 anos de retomada em 2023, com o tema: “Tradição e Arte em Alter”. A Namazônia, instituição responsável, concebeu novas práticas educativas, agregando valor ao projeto. O projeto conta com a chancela da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e patrocínio master do Instituto Cultural Vale, Equatorial Energia, sendo uma realização do Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Santarém e agora conta a parceira da Ufopa.

Guy Veloso nasceu (1969) e trabalha em Belém-PA. A convite dos curadores Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos participou da 29a Bienal Internacional de São Paulo/2010. Foi curador-chefe de Fotografia Contemporânea Brasileira na XXIII Bienal Europalia Arts Festival, Bruxelas-Bélgica, 2011/12.

Tanto a palestra quanto a oficina acontecerão na sala 447, 4º piso do Bloco BMT II, Unidade Tapajós, Campus de Santarém da Ufopa.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas por meio deste link

FONTE: Comunicação /Ufopa