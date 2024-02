Torneio de robótica educacional reúne mais de 200 pessoas em Ananindeua

Teve início na manhã desta quinta-feira (1º), a etapa regional Pará do Torneio SESI de Robótica FLL. A cerimônia reuniu mais de 200 participantes, entre estudantes, técnicos, juízes e membros da organização. O evento ocorre na unidade SESI Ananindeua e encerrará na sexta-feira (02), às 16h.

Neste ano participam do torneio 33 equipes dos estados do Pará, Amapá e Roraima. A abertura contou com apresentações artísticas apresentadas pelos próprios estudantes, fazendo alusão à temática deste ano, chamada Masterpiece, que busca envolver os alunos no mundo das artes aliadas às tecnologias. “Temos muita alegria em realizar esse evento que já entrou no calendário nacional dos Torneio de Robótica. Aqui temos participantes das escolas SESI, SENAI, de escolas públicas e particulares, o que mostra o interesse dessas instituições pela robótica, pela tecnologia e inovação”, disse Dário Lemos, superintendente do SESI Pará, durante o evento.

A First Lego League é considerada a porta de entrada do mundo da robótica e inspira os participantes a seguirem carreira na área de Tecnologia e Inovação. O torneio avalia as equipes, em especial a capacidade de desenvolver projetos inovadores.

Inclusão ganha destaque entre os projetos

Nesta edição, a acessibilidade e a inclusão ganharam destaque entre os alunos. A equipe “As Marajoaras”, formada apenas por alunas do SESI Belém, desenvolveu uma exposição de arte inclusiva para pessoas com deficiência visual com placas no tamanho de 20 por 20 desenhadas com os grafismos marajoaras.

A estudante Larissa Almeida, de 13 anos, integrante da equipe, explica que a ideia da exposição surgiu a partir de entrevista e conversa com a artista visual Isa Lobato. “É uma experiência muito boa, de verdade, porque ouvir falar é uma coisa, você estar em contato com eles (pessoas com deficiência visual) é outra. Então, realmente, é uma experiência muito emocionante”.

Os hobbys das equipes participantes também são incentivos para a construção de propostas. A dança, principal diversão da equipe Snake Robots, do SESI Santa Isabel, se tornou motivo de projeto. O “Belt Sound” é um cinto com pontos de contato destinado às pessoas surdas e com deficiência auditiva. O equipamento funciona por meio de ondas sonoras (bluetooth) permitindo que o usuário perceba a vibração e identifique o início da música por meio do contato. O estudante Marcelo Rodrigues da Silva Lima, de 11 anos, integrante da equipe, conta que a ferramenta foi pensada para independência do usuário na realização de atividades que envolvam a dança, como apresentações musicais e teatrais.

O Torneio SESI de Robótica First Lego League 2024 conta com 33 equipes de municípios do Pará e estados da região norte do país. A programação segue até esta sexta-feira (02), no SESI Ananindeua. A entrada é gratuita.

Fonte: Comunicação/Fiepa