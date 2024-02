Sessão Solene marca abertura dos trabalhos legislativos de 2024 na Câmara de Óbidos

Na manhã desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, os vereadores de Óbidos, que compõem a 19ª legislatura, deram início às atividades legislativas do ano de 2024 em uma sessão solene na Câmara Municipal de Óbidos (CMO).

A primeira sessão ordinária do ano foi marcada por um clima de expectativa e compromisso com o desenvolvimento da cidade. Sob a presidência do vereador Rylder Afonso, os membros da Câmara se reuniram para debater os projetos e desafios que irão pautar suas atividades ao longo do ano.

Um dos momentos mais significativos da sessão foi a leitura da mensagem do prefeito Jaime Silva, realizada pela secretária de Governo do Município, Ana Elza Tavares. Na mensagem, o chefe do Poder Executivo destacou os avanços alcançados pela gestão no ano anterior e anunciou uma série de investimentos planejados para diversas áreas, com especial destaque para a Educação, Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento Social.

Além disso, o prefeito ressaltou a importância da harmonia entre os poderes e do diálogo contínuo com a população para atender às reais demandas do município.

O vereador Rylder Afonso expressou sua gratidão à secretária Ana Elza pela participação na sessão e conduziu os trâmites legais para a abertura solene dos trabalhos legislativos de 2024.

Com um compromisso renovado com o bem-estar e o progresso de Óbidos, os vereadores se preparam para um ano de intenso trabalho em prol da comunidade, buscando sempre o melhor para a cidade e seus cidadãos.

