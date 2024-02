Óbidos sediou o primeiro Evento do BW7 Business Woman em parceria com a ACEO

No último dia 17 de fevereiro, Óbidos foi palco do primeiro evento do BW7 Business Woman em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Óbidos (ACEO). O workshop intitulado "Do Sonho à Conquista: Workshop de Metas Para Empreendedores" foi conduzido por Marizângela Santos, empresária e sócia idealizadora do BW7, com o objetivo de auxiliar empresários e empreendedores da região na definição de metas claras e estratégias de planejamento financeiro.

A iniciativa, que contou com o apoio do Escritório Oliveira Marinho, foi aceita pela nova diretoria da ACEO, liderada pela presidente Lilene Repolho. O evento reuniu empresários, empreendedores e convidados locais em uma atmosfera de aprendizado e colaboração.

Durante o workshop, Marizângela Santos compartilhou técnicas eficazes de definição de metas pessoais e profissionais, destacando a importância de sair da rotina para alcançar resultados diferentes. "Geralmente iniciamos o ano cheios de ideias, com novos sonhos, novos projetos, tudo novo, literalmente. Entretanto, fazendo as mesmas coisas, da mesma forma utilizada no ano anterior, esperando novos resultados o que acontecerá? Dificilmente os projetos sairão do papel ou da sua cabeça, pois a rotina nos mantém seguindo os mesmos passos...", comentou.

O evento proporcionou inspiração e motivação aos participantes, incentivando-os a enfrentar desafios e transformar sonhos em metas tangíveis. "Durante o evento conectamos empreendedores que compartilham o mesmo objetivo de crescimento e realização. Dando assim o primeiro passo para transformar seus sonhos em metas tangíveis e alcançáveis", comentou Marizângela Santos.

O sucesso do workshop demonstra a relevância de iniciativas que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional dos empreendedores da região. Com eventos como esse, Óbidos consolida-se como um polo de incentivo ao empreendedorismo e à realização de sonhos no cenário empresarial.

