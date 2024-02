Campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificada em Óbidos

Ações de educação em saúde estão sendo levadas às escolas da rede municipal de ensino.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira, 20, uma série de ações de educação em saúde para levar informações aos alunos do Ensino Fundamental acerca da prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como zica, chikungunia e dengue.

A ação visa dar uma resposta ao aumento de focos encontrados no município, no sentido de propagar maior conscientização na população, além de expandir a rede de combate ao mosquito, promovendo a saúde pública.

A Escola Inglês de Souza foi a primeira a receber a palestra teatro, intitulada: “Turma da Mônica, combate à Dengue”.

“Nós estamos iniciando hoje na escola Inglês de Souza, com as turmas de quarto e quintos anos, as ações educativas em relação ao combate contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica e chikungunia. As arboviroses são doenças transmitidas pelo mosquito, então, a atual situação que a gente está vivendo de casos de dengue no Brasil, acende um alerta para todos nós. Aqui no município, apesar da situação ser mais tranquila, nós precisamos da colaboração de toda a sociedade para enfrentar esse mal. E a escola é muito importante nessa luta, onde as crianças recebem essa informação e levam para casa o sentido maior de manter o ambiente limpo”, ressaltou a enfermeira Isabela Taketomi, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

A campanha municipal de combate ao Aedes aegypti vai integrar todas as secretarias. A palestra teatro que utiliza elementos lúdicos, será levada a todas escolas da zona urbana, e por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), também chegará à zona rural. A iniciativa chama atenção das crianças para uma mudança de atitude, estimulando cada um a fazer sua parte nesse combate ao mosquito.

“Nosso objetivo aqui com as crianças é poder levar pra elas a importância que tem delas cuidarem dos brinquedos; orientar os pais para que não deixem nada acumulado nos quintais como garrafas pet, brinquedos, tampinhas; lavar bem as caixas d’água. Trazer a importância da prevenção porque a gente sabe que esse é um momento bem crítico onde a dengue está se espalhando em todo o Brasil, então a gente quer reforçar o cuidado para que em nossa cidade não sejam encontrados muitos focos, e a ajuda das crianças é fundamental para que consigamos chegar aos pais com essa menagem de manter o ambiente limpo e sem a presença do Aedes aegypti”, reforçou Larissa Paiva, coordenadora do Setor de Endemias.

Agenda

A palestra teatro será levada também a outras escolas nos próximos dias, confira o cronograma abaixo:

21/02 - Escola Raimundo Cardoso;

22/02 - Escola José Tostes;

26/02 - Escola Guilherme Lopes de Barros;

27/02 - Escola Irmã Firmina;

As palestras serão realizadas pela manhã e à tarde.

Galeira de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6726-campanha-de-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti-e-intensificada-em-obidos#sigProIdd6717b15f4 View the embedded image gallery online at:

Fonte:Comuniciação/Pmo