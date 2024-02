Ministra Simone Tebet recebe prefeito de Óbidos para discutir a Campanha "Março Azul"

Na manhã desta terça-feira, dia 20, em Brasília, a Ministra do Ministério de Planejamento e Orçamento do Governo Federal, Simone Tebet, recebeu o Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, e sua esposa Alice, para uma importante reunião sobre a campanha nacional "Março Azul", focada na prevenção e combate ao câncer de intestino.

A campanha "Março Azul" surge como um esforço conjunto das Sociedades Brasileiras de Endoscopia Digestiva e de Coloproctologia, da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da ONG Zoé, visando conscientizar a população sobre a importância da prevenção dessa neoplasia, que continua a ceifar vidas em todo o Brasil.

O município de Óbidos, localizado no oeste do Pará, foi selecionado entre os mais de 5 mil municípios brasileiros para sediar as ações de média e alta complexidade em saúde da campanha. A iniciativa reunirá os melhores profissionais da área para atender a população na faixa etária de 50 a 70 anos, contando com apoio da Prefeitura local.

Durante o encontro, a Ministra Simone Tebet expressou sua satisfação ao saber que Óbidos foi escolhido para receber as ações da campanha e reforçou seu compromisso em viabilizar iniciativas que beneficiem a população local. O Prefeito Jaime Silva, por sua vez, agradeceu à Ministra pela receptividade e disponibilidade em apoiar Óbidos nessa importante causa.

Enquanto isso, em Óbidos, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), já deu início às preparações para a campanha. Agentes Comunitários de Saúde foram capacitados para atuar na primeira etapa, que envolve a identificação do público-alvo, a coleta de dados e a realização do exame de sangue oculto nas fezes. Essa etapa é fundamental para o rastreamento precoce do câncer de intestino, possibilitando a realização de colonoscopia nos casos positivos.

A campanha será realizada em três etapas consecutivas, com o objetivo de alcançar o maior número possível de indivíduos e prevenir a ocorrência dessa doença devastadora.

A iniciativa em Óbidos demonstra o compromisso das autoridades em promover a saúde e o bem-estar da população, destacando o papel fundamental da colaboração entre os setores público e privado na luta contra o câncer.

Essa parceria entre o governo municipal e federal e as instituições de saúde é essencial para enfrentar desafios tão complexos como o câncer de intestino, garantindo assim um futuro mais saudável para todos os cidadãos.

