Grupo Kauré realiza monólogo itinerante em Santarém, Alter Do Chão, Belterra e Mojuí dos Campos

Santarém, Alter do Chão, Belterra e Mojuí dos Campos vão receber a itinerância do Espetáculo Teatral: Cauré ou Espírito do Tempo e a Cuia do Destino. As apresentações iniciam no dia 24 e seguem até o dia 2 de março, sendo uma realização do Grupo Teatral Kauré. O projeto Cauré: Monólogo em movimento foi contemplado pelo Prêmio FCP de incentivo à Arte e à Cultura 2023, categoria Teatro, da Fundação Cultural do Pará.

O espetáculo conta a vivência e a encantaria do povo amazônico, mas em especial do personagem Cauré, sendo uma homenagem a um dos precursores do teatro santareno, Manuel Maria Duarte Pereira (1971-1996), que foi um fazedor de cultura dos anos 90 e patrono do grupo teatral que leva seu nome. O roteiro é de Francisco Vera Paz e a direção é assinada por Alenilson Ribeiro.

“O monólogo é mais uma das atividades desenvolvidas pelo Grupo Teatral Kauré, que além do tradicional Espetáculo A Paixão de Cristo, também vem desenvolvendo outras apresentações ao longo do ano de 2024. E neste projeto, serão quatro etapas, percorrendo palcos em Santarém, Alter do Chão, Belterra e Mojuí dos Campos e levando para o público um espetáculo teatra de qualidade, feito com muito carinho, levando entretenimento e muita cultura por onde passar”, destaca o coordenador do grupo, João Carlos Miranda.

Cauré viveu intensamente a arte, o engajamento político-social e ambiental. Hoje ele segue vivo nas lembranças e nas histórias de quem o conheceu, perpetuando sua trajetória de geração em geração. Kennedy Harilal, que interpreta o protagonista, comentou sobre a obra.

“Fazer esse e espetáculo é levar ao público conhecimento da encantaria do pássaro Cauré, que traz a sorte, felicidade e fortuna, desperta também a encantaria e o cuidado ambiental. Sendo o Cauré pessoa ou pássaro, o espetáculo traz as memórias afetivas através da contação de histórias, jogos populares e lembranças de passado não tão distante. Sinto-me honrado em dar vida à personagem e levar um pouco das nossas vivências amazônicas”.

Monólogo - Cauré ou Espírito do Tempo e a Cuia do Destino

ALTER DO CHÃO

Data: 24/02

Local: Espaço Iwi

Hora: 19h30

MOJUÍ DOS CAMPOS

Data: 28/02

Local: Escola Municipal Júlio Walfredo da Ponte

Hora: 10h

SANTARÉM

Data: 01 e 02/03

Local: Theatro Victória

Hora: 19h30

BELTERRA:

Data: 27/02

Local: Escola Estadual Waldemar Maués

Hora: 10h

Grupo Teatral Kauré

Há 26 anos em atividade, o Grupo Kauré tem marcado seus espetáculos com elementos da vida amazônica e proteção ao meio ambiente com intensas atividades voltadas para o teatro e cinema, formando gerações de atores e produtores que enriquecem o cenário cultural da Pérola do Tapajós.

Foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) com a Comenda Nossa Senhora de Nazaré em 2017, e pela Associação Comercial de Santarém (ACES), com a comenda Wilson Fonseca de 2022.

Por Weldon