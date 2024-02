SEMAB fortalece cultivo da mandioca através do projeto "Maniva Tapajós"

A equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) iniciou a semana com visitas às áreas contempladas pelo projeto "Maniva Tapajós" nas comunidades Pedra Branca, Arapucu e na Vila União do Curumu. O objetivo principal dessas visitas é fortalecer a cultura da mandioca, garantindo a entrega de variedades com qualidade genética e fitossanitária.

Uma das etapas fundamentais do projeto "Maniva Tapajós" é o acompanhamento da evolução da produção, assegurando o cultivo adequado das manivas nas áreas preparadas em colaboração com a prefeitura de Óbidos. Essas preparações incluem técnicas como aragem e incorporação de calcário, visando otimizar as condições para o crescimento saudável da mandioca.

Além disso, durante a visita à região, os agricultores engajados em iniciativas produtivas que abastecem programas importantes como o de Aquisição de Alimentos (PAA) e de Alimentação Escolar (PNAE) receberam orientações técnicas específicas. Essas orientações visam não apenas melhorar a qualidade e a produtividade de suas culturas, mas também garantir que possam atender às demandas desses programas essenciais.

A mandioca desempenha um papel crucial na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Portanto, iniciativas como o "Maniva Tapajós" são fundamentais para fortalecer não apenas a produção agrícola, mas também a economia local e a qualidade de vida dos agricultores envolvidos.

Essas ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento demonstram um compromisso contínuo com o desenvolvimento agrícola e a promoção do bem-estar nas comunidades rurais, destacando a importância da parceria entre o poder público e os agricultores locais para alcançar esses objetivos comuns.

www.obidos.ent.br – Informações SEMAB