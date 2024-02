Óbidos recebe pesquisadores de projeto que analisa o acesso a medicamentos na Amazônia

Iniciativa tem como objetivo avaliar a capacidade de gestão da Assistência Farmacêutica (AF)

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), recebeu nesta quinta-feira, 22, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) que integra o projeto denominado “Acesso a medicamentos na Amazônia: Influência do fator amazônico sobre a Assistência Farmacêutica”.

O projeto

O objetivo do projeto é avaliar a capacidade de gestão da Assistência Farmacêutica (AF), em municípios do estado do Pará, e analisar o impacto do fator amazônico no desenvolvimento da AF na região. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa, que terá como unidade de análise três municípios do estado, além de Óbidos, a pesquisa será aplicada em Almeirim e Jacareacanga.

“Nosso foco é fazer uma boa avaliação no campo da assistência farmacêutica, através da análise dessas diferenças. Nós temos aqui [em Óbidos] comunidades ribeirinhas e quilombolas, então é muito necessário que o Brasil entenda que existem essas diferenças, e que os custos [de medicamentos] são diferentes. Comprar uma dipirona em São Paulo, é um valor, e essa mesma dipirona que é uma tabela única no Brasil, para chegar aqui em Óbidos, por exemplo, esse custo é aumentado, mas só que no final das contas esse custo não é observado”, explicou Wilson Sabino, professor da Ufopa e responsável pela pesquisa em Óbidos.

Pesquisa

Os dados serão coletados por meio de entrevistas direcionadas à informantes-chave: gestores, profissionais relacionados a AF e usuários dos serviços de saúde. As informações serão captadas por meio de visitas técnicas no município.

Os dados secundários serão levantados a partir de banco de dados e documentos (portarias, relatórios, entre outros) da secretaria municipal de saúde. Os resultados serão analisados na perspectiva da influência do fator amazônico, ou seja, características sociais, econômicas e geográficas particulares da região amazônica, que interferem no acesso e uso racional dos medicamentos.

“Óbidos foi um dos municípios contemplados pra se realizar essa pesquisa. Hoje nós estamos no último alinhamento para iniciar os trabalhos práticos dos pesquisadores em nosso município, que foi contemplado pela sua variedade étnico-racial e diferencial geográfico, inclusive, possuindo unidades de saúde em áreas de quilombo. A gente espera que a partir dessa pesquisa, o Brasil; o Ministério da Saúde, vejam o Norte com sua peculiaridade, onde o fator amazônico deve ser firmado e alicerçado em todas as políticas públicas, principalmente de saúde”, ressaltou Waldeni Amorim, secretária adjunta da Semsa.

Amazônia+10

O projeto foi aprovado na iniciativa Amazônia+10 do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), lançada no ano de 2022, para apoiar a pesquisa e a inovação tecnológica na Amazônia Legal, promovendo a interação natureza sociedade e o desenvolvimento sustentável da região (AMAZONIA+10, 2023).

O estudo está sendo desenvolvido nos estados do Pará e Amazonas em parceria com as instituições: Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Oeste do Pará e Universidade Federal de Santa Catarina.

No âmbito municipal a pesquisa recebe total apoio da Prefeitura de Óbidos.

Fonte: Comunicação/Pmo – Por Marcos Cantuário