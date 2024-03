Professores concursados tomam posse e fortalecem equipe da rede municipal de educação de Óbidos

ÓBIDOS, 3 de março de 2024 - Na manhã da última sexta-feira, dia 1º de março, a cidade de Óbidos testemunhou um momento de celebração e expectativa com a posse dos novos servidores da rede municipal de educação. O ato solene, que marcou a entrada oficial dos profissionais aprovados no 7º concurso público realizado no ano anterior, foi calorosamente recebido pelo prefeito Jaime Silva e demais autoridades locais.

Dentre os novos integrantes, destacam-se os professores das áreas de Educação Física, Biologia, Geografia, História, Matemática, Português e Pedagogia, que foram saudados pelo prefeito Jaime Silva, que expressou votos de boas-vindas e sucesso em suas novas atribuições.

Ao todo, 16 novos profissionais foram empossados, fortalecendo o quadro de educadores da cidade. Com a posse, esses profissionais serão imediatamente lotados nas unidades de ensino, contribuindo para o fortalecimento e aprimoramento da qualidade do ensino público municipal.

As nomeações seguiram um planejamento meticuloso, desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Administração e demais secretarias municipais, garantindo que os novos cargos fossem disponibilizados de forma estratégica e alinhada com as demandas educacionais da comunidade.

A posse dos novos professores representa um marco importante para a educação de Óbidos, reforçando a rede municipal com a valorização desses profissionais tão importantes para a formações dos jovens obidenses.

www.obidos.net.br