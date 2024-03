NOTA DE PESAR: Falecimento do Dr. Hélio Marinho de Azevedo

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do obidense Dr. Hélio Marinho de Azevedo, ex-prefeito de Óbidos, ocorrido nesta segunda-feira, dia 04, em Belém do Pará.

Dr. Hélio Marinho era engenheiro agrônomo dos quadros técnicos do Banco da Amazônia. Foi prefeito na cidade de Óbidos no período de 1958/1962 e efetivo incentivador da cultura popular do Município, tendo prestigiado ao máximo a atuação dos “cordões” de pássaros e bois bumbás nas quadras juninas. Era membro da Academia Artística e Literária de Óbidos, atualmente morava em Belém do Pará, onde veio a óbito.

Neste momento de dor, transmitimos nossas mais sinceras condolências e solidariedade à família Marinho Azevedo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os corações dos familiares e amigos do Dr. Hélio.

Que a memória de Dr. Hélio Marinho seja honrada e que seu legado perdure nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

A equipe do Site Obidos.Net.Br expressa seu mais profundo pesar aos familiares enlutados!