Primeiros casos de dengue em 2024 foram confirmados em Óbidos

Secretaria Municipal de Saúde pede apoio da população para combater a proliferação do mosquito transmissor da doença.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, via Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, confirmou nesta terça-feira, 05, os primeiros casos de dengue registrados no município.

Foram confirmados 2 casos de dengue no bairro de Santa Terezinha, por meio de testes rápidos. As pacientes são mulheres de 25 e 54 anos. Outras doenças que também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti tiveram casos confirmados no município; 1 caso de zica vírus, no bairro da Cidade Nova, trata-se de um homem de 31 anos; e uma paciente vinda de Manaus teve o quadro de saúde confirmado para chikungunya, o caso foi importado da capital do Amazonas.

A Secretaria Municipal de Saúde pede o apoio da população para ajudar a combater a proliferação do mosquito transmissor das doenças, evitando assim maiores transtornos.

“Pedimos que a população continue limpando seu quintal, evitando a proliferação do mosquito, que é dessa forma que iremos conseguir evitar novos casos. Temos confirmados dois casos de dengue, 1 de chikungunya e 1 de zica, então, a gente tem que permanecer em alerta por que a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti. E para não ter casos é preciso que a gente não deixe o vetor nascer”, alertou Isabela Taketomi, diretora executiva do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Visitas domiciliares

Através de visitas domiciliares periódicas, os agentes de endemias coletam as amostras onde tem a “larva do mosquito” em pontos estratégicos como cemitério, borracharias, oficinas e outras localidades. Desse material foi detectado que o município de Óbidos apresenta 1,3% de infestação da larva do Aedes aegypti, o que requer atenção e cuidados redobrados com a saúde pública, considerando que o ideal é estar abaixo de 1%.

Boletim informativo de arboviroses

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), repassados pelo Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município, atualmente, dos 63 casos notificados suspeitos em Óbidos, 4 foram positivados e 21 ainda estão em análise.

Ação preventiva

A Prefeitura de Óbidos, por meio de todas as secretarias municipais está realizando uma ação preventiva denominada “Mutirão de limpeza: Óbidos unida contra o Aedes aegypti”. As equipes estão mobilizadas para conter o avanço da proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zica vírus.

O mutirão de limpeza iniciou na última segunda-feira, 04, pelo bairro São Francisco. Os moradores são orientados para que façam a limpeza de seus quintais e coloquem os materiais a serem recolhidos pelas equipes na frente de suas casas.

“Essa é uma ação muito importante, onde a população também contribui na limpeza de seus quintais e as equipes recolhem esse material. É um trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti em nosso município onde infelizmente temos encontrado muitos focos desse vetor. Esse período de chuva é uma época muito propícia para o mosquito se proliferar e o mutirão de limpeza contribui de forma eficaz no enfrentamento a esse momento endêmico que estamos passando”, disse Ledimar Silva, Agente de Endemias.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (Seurbi) o mutirão vai percorrer outras áreas da cidade, incluindo o bairro Perpétuo Socorro e área do São José Operário. Na ação não estão sendo recolhidos galhos de árvores e restos de materiais de construção, a prioridade é eliminar recipientes que possam acumular água.

Agenda da Limpeza

Bairro São Francisco

6 de março (quarta-feira)

- Rua 1º de Maio, Rua da Cabanagem, Rua José de Alencar. - Rua do Engenho, Rua Magalhães Barata e Rua da Paz.

Bairro Perpétuo Socorro e área do São José Operário

7 de março (quinta-feira)

- Ruas L, J, I, H, G, F e E.

8 de março (sexta-feira)

- Ruas D, C, B, A, Travessa Almir Carvalho, Travessa 3 e Travessa 4.

9 de março (sábado)

FONTE: Comunicação/Pmo – Por Marcos Cantuário