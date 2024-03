Semente certificada de milho é distribuída gratuitamente para agricultores familiares em Óbidos

No município de Óbidos, a promoção da produção agrícola no meio rural é uma prioridade na política de gestão da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), especialmente para os agricultores familiares. O objetivo é proporcionar segurança alimentar para as famílias e, com o excedente, gerar renda.

Diante do início do período de chuvas na região, a SEMAB iniciou nesta quarta-feira, dia 06, a distribuição gratuita de sementes certificadas de milho para atender à demanda dos agricultores interessados em plantar a cultura. O milho, da variedade BNS Bandeirante, destaca-se por sua rusticidade e por ser semiprecoce, adequado às características locais e às necessidades de consumo tradicionais dos agricultores, como espiga verde, silagem e grão seco.

Cada agricultor ou agricultora beneficiária recebeu 4.00 kg de sementes mediante a apresentação da documentação do CAF e a assinatura do "termo de doação" no ato da entrega. Além disso, receberam orientações técnicas para integrar o cultivo de milho com outras espécies agrícolas de forma eficiente.

Esta iniciativa se soma à recente doação de maniva de mandioca de alta qualidade produtiva e de sanidade para os agricultores, demonstrando o compromisso e o empenho do município em fortalecer a agricultura familiar em Óbidos. Promover a diversificação de cultivos e o desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis é essencial para garantir alimentos, renda e melhorar a qualidade de vida das famílias no meio rural.

Essas ações refletem o esforço conjunto da SEMAB e da comunidade em construir uma agricultura mais resiliente e sustentável, capaz de enfrentar os desafios locais e contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Óbidos.

