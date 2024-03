Gramado do Estádio Municipal Ary Ferreira passa por serviço de recuperação

Serviço está priorizando as áreas mais degradas do campo do “Aryzão”. Obra de reforma já apresenta 80% de execução

O maior palco do futebol obidense está passando por um processo de revitalização e reforma que em breve, vai marcar uma nova fase para o futebol local. Os investimentos contam com recursos do Governo Federal e contrapartida da Prefeitura de Óbidos, sendo que o novo Estádio Municipal Ary Ferreira, conhecido também como “Aryzão”, vai contar com cobertura nas arquibancadas, troca dos alambrados, reforma dos vestiários e banheiros, iluminação do campo, recuperação do muro, dentre outras melhorias.

Desde segunda-feira, 05, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), está realizando uma força-tarefa, que conta com o apoio das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, para substituir os pontos mais críticos do gramado. Para realizar esse serviço pontual, foram adquiridos pelo município, 500 metros quadrados de grama esmeralda.

Revitalização do Estádio Arizão

“Estamos realizando este serviço que vai melhorar de forma significativa o gramado do nosso estádio municipal. É importante frisar que não estamos trocando todo o gramado, estamos sim, substituindo as partes mais críticas, onde não existe mais grama. Quero agradecer o prefeito Jaime Silva pelo olhar cuidadoso com o esporte, aos secretários da Seurbi e Semab pelo oportuno apoio nesta ação”, agradeceu Nelson Luis Sousa, secretário de Esporte e Lazer.

Nessa primeira etapa do plantio, estão sendo recuperados cerca de 40 metros do gramado. Cada área replantada precisa de 45 dias para ser liberada para jogo. Outras áreas do gramado do “Aryzão” já haviam sido recuperadas por meio do procedimento de replantio com mudas retiradas da própria área.

“Pedimos à população e aos praticantes do esporte que fiquem tranquilos, em torno de 40 a 45 dias o gramado já estará liberado para a prática esportiva. Essa recuperação é necessária, pois, há muitos anos não tínhamos essa reposição de grama no Aryzão. Esse serviço é uma iniciativa da prefeitura, é algo que não está no projeto de reforma, mas por entender a importância desse espaço para os nossos desportistas, através do nosso pedido, o prefeito autorizou essa reforma também no gramado”, finalizou o secretário.

FONTE: Comunicação/PMO - Por Marcos Cantuário