Procissão do Encontro do Senhor Bom Jesus dos Passos e N.S. das Dores reúne fiéis em Óbidos

Na noite de sexta-feira, 22 de março, a comunidade católica de Óbidos se reuniu para a tradicional Procissão do Encontro do Senhor Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores, organizada pela Região Pastoral local.

Duas procissões marcaram o evento religioso. A primeira teve início na Matriz de São Francisco e Santa Clara, carregando a Imagem do Senhor dos Passos, enquanto a segunda partiu da Matriz de São Martinho de Lima, levando a Imagem de Nossa Senhora das Dores. O ponto culminante da celebração foi o encontro das procissões em frente à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde centenas de fiéis se reuniram em um momento emocionante de meditação.

De acordo com a tradição católica, o Encontro representa o caminho do Calvário, onde o Filho encontrou sua Mãe. Esse momento é simbolizado pelos olhares entre Jesus e Maria, que transpassam o coração dos fiéis com sua intensidade. É um momento de profunda reflexão sobre os passos de Jesus e as dores de Nossa Senhora até o doloroso encontro.

"Nossa Senhora e Jesus nos ensinam a vencer a aflição suportando tudo, em silêncio, por amor a Deus", reflete-se nos corações dos participantes, inspirados pela fé e devoção.

A Procissão do Encontro é mais do que um evento religioso; é uma oportunidade para os fiéis de Óbidos renovarem sua fé, fortalecerem seus laços comunitários e se inspirarem na jornada de Jesus e Maria.

