Bw7 Business Woman, a primeira Plataforma de Marketplace do Brasil para Mulheres Empreendedoras

Aconteceu quarta-feira, dia 20, a 2ª edição do evento “Elas Inovam". O evento foi realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), por meio do programa Startup Pará, à convite da Profª Maria Trindade, Coordenadora do Projeto, e a obidense Mariângela Santos, idealizadora e Sócia da BW7 Business Woman esteve presente.

A iniciativa é alusiva ao mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, proporcionando roda de conversas, novos conceitos, ideias e inovação sobre o empreendedorismo feminino.

A plataforma BW7 Business Woman - Primeira plataforma de marketplace do Brasil exclusiva para Mulheres, esteve presente na roda de conversa com o tema “Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação: propulsores da transformação”. Que reuniu mulheres empreendedoras para discutir sobre a inserção feminina e liderança no mercado de trabalho.

No Estado do Pará, segundo dados da Junta Comercial do Estado (Jucepa), são 179 mil empresas registradas sob o comando de mulheres. O percentual de empresas com mulheres empreendedoras teve um aumento de 37% comparado aos anos de 2018 e 2023.

"O empreendedorismo feminino é um assunto que está em alta, visto que cada vez mais mulheres têm conquistado seu espaço no universo empresarial. Seja à frente de grandes ou pequenos negócios, elas se destacam nos mais diferentes segmentos." Afirmou Mariângela Santos, CEO e Idealizadora da BW7.

Apesar de as mulheres já terem entrado no mercado de trabalho há várias décadas, ainda é delas a função de cuidar dos filhos na maior parte das famílias. A divisão igualitária das tarefas domésticas é algo que ainda não está presente na maioria dos lares brasileiros. Isso sem contar na grande quantidade de mães que criam os filhos sozinhas. Falta também, apoio para que essas mulheres divulguem seus trabalhos, e consigam oportunidades reais de negócios. A Plataforma BW7, está criando conexões, e colaborando, para que esse apoio aconteça.

"Se você tem o sonho de empreender, pare de sonhar e comece a realizar. Acredite, você é capaz de abrir e gerir seu próprio negócio e, quem sabe, daqui alguns anos integrar uma lista de grandes empreendedoras no Brasil e no mundo. Conte com nossa plataforma para isso. Estamos aqui para multiplicar. " Mari Santos.

