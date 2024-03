ÓBIDOS: A tradicional Missa do Lava-Pés foi celebrada na Catedral de Sant´Ana

“Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz”.

O Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, presidiu a Celebração do Lava-Pés, na Catedral de Sant'Ana na noite de quinta-feira Santa, (28). A Celebração marca o início do Tríduo Pascal, é o momento em que a Igreja reproduz o gesto de Jesus Cristo que lavou os pés dos apóstolos durante a última ceia.

Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar Seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e a caridade. O Bispo Dom Bernardo, em sua homilia, falou sobre o verdadeiro significado do Lava-pés, que todos devemos fazer a caridade, se colocar no lugar do outro. Complementou com uma pequena mensagem, que todos devemos dizer a Jesus todos os dias, "Jesus eu estou aqui, Jesus eu estou contigo, Jesus conte comigo, és me aqui, faça a sua vontade!".

O Tríduo Pascal, depois da última Quinta-feira Santa, continua na Sexta-Feira da Paixão com o Sábado de Aleluia; e terá o fim com a Missa do Domingo de Páscoa.

Galeria de Fotos....



FONTE: Diocese de Óbidos