ÓBIDOS: Fiéis participam do rito de adoração à Santa Cruz na Catedral de Sant´Ana

Nesta sexta-feira, dia 29, a cidade de Óbidos celebrou com fervor e devoção o rito de adoração à Santa Cruz na Catedral de Sant´Ana. Este é um dia marcado pela recordação da Paixão do Senhor, que vai desde a condenação à morte até à crucifixão de Cristo. Fiéis e devotos se reuniram na catedral para participar desse momento de penitência e oração, em comunhão com a Paixão do Senhor.

O evento foi liderado pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, que conduziu os fiéis através desse ato central da comunhão e da adoração da Santa Cruz. A comunidade católica obidense compareceu na catedral para prestigiar e participar desse importante ritual da tradição católica.

A adoração da cruz é um rito que remonta ao século IV, sendo uma prática antiga e profundamente enraizada na liturgia cristã. O cântico tradicional "Deus santo, Deus forte, Deus imortal" já ecoava nos corações dos fiéis desde o século V em Jerusalém. Antigamente, a santa comunhão era reservada apenas aos sacerdotes, porém, a partir da reforma litúrgica de 1955, esse ato se estendeu a todos os fiéis.

Durante a celebração, as leituras foram centradas na Paixão do Senhor, especialmente nos relatos do Evangelho segundo São João. A cor litúrgica predominante foi o vermelho, simbolizando o sangue derramado por Cristo em sua crucificação.

O rito de adoração à Santa Cruz na Catedral de Sant´Ana não apenas fortaleceu a fé dos presentes, mas também reafirmou a importância da tradição e da comunhão na vivência dos mistérios da Paixão de Cristo.

Galeria de Fotos...



