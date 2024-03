ÓBIDOS: Grupo de Teatro Getsêmani encena o Primeiro Ato da Paixão de Cristo

A cidade de Óbidos, no coração do Pará, é um verdadeiro tesouro cultural e durante a Semana Santa, esse encanto se intensifica com a encenação da Paixão de Cristo pelo renomado grupo de teatro Getsêmani. Com uma tradição que perdura por 31 anos, a apresentação é aguardada ansiosamente pela comunidade local e visitantes.

Para garantir o espetáculo, o Grupo Getsêmani convoca jovens talentos e realiza ensaios exaustivos diários durante meses que antecedem os dias da encenação. O resultado desse comprometimento é uma apresentação emocionante e cativante, que retrata os momentos cruciais da vida de Jesus Cristo.

Este ano, a encenação da Paixão de Cristo foi dividida em dois atos. O primeiro ato foi apresentado nesta quinta-feira, dia 28, na Praça da Cultura Haroldo Tavares, palco do evento, que apesar da chuva, os espectadores estiveram presentes para prestigiar o Grupo Getsêmani. O espetáculo teve início por volta das 20h, com diversas cenas marcantes, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Última Ceia, a Tentação e a Prisão de Jesus Cristo.

O desfecho dessa primeira etapa da encenação contemplou a tradicional procissão do “fogaréu”, com os atores percorrendo as ruas do Centro de Óbidos, tendo o imponente Forte Pauxis como pano de fundo. A cena culminou com a dramática prisão de Cristo e sua entrega aos romanos.

Segundo Ato em Breve

O segundo ato da Paixão de Cristo está marcado para a sexta-feira santa, dia 29, com início no Forte Pauxis. O grupo percorrerá as ruas da cidade, encenando as diversas estações do calvário de Cristo, até chegar à Praça da Cultura, onde será representada a crucificação e a ressurreição, momentos centrais da fé cristã.

Geandre Reis foi o Diretor Geral, enquanto Lourdes Bentes e Vander N Andrade são os coordenadores do grupo que teve cerca de 60 componentes. A dedicação e o comprometimento dessas pessoas tornam possível a realização do espetáculo.

