Projeto “Edutech Amazon” chega a Óbidos com inovações tecnológicas para o ambiente escolar

A iniciativa visa desenvolver habilidades importantes, como pensamento computacional, cálculo mental e o raciocínio lógico matemático por meio de uma abordagem inovadora.

O projeto “Edutech Amazon” já impactou mais de 500 mil alunos de 22 municípios em 5 estados (Pará, Amapá, Ceará, Maranhão e Amazonas) com soluções inovadoras que visam contribuir com o aumento da qualidade da educação básica.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), visando melhorar os resultados educacionais e inserir cada vez mais o uso da tecnologia no contexto educacional, está implantando o projeto que propõe atuar na linha de educação matemática básica com ênfase na sustentabilidade socioambiental e aprendizagem inclusiva.

“O objetivo do governo municipal é trazer o uso da tecnologia para as salas de aula, promovendo maior ensino aprendizagem das nossas crianças, além de auxiliar no trabalho dos professores quanto a ministração dos conteúdos programáticos. A nossa expectativa é fazer com os alunos utilizem a tecnologia em favor da sua aprendizagem”, disse Márcia Nogueira, secretária adjunta da Semed.

O “Edutech Amazon” é destinado a crianças e adolescentes, por meio de práticas educacionais tecnológicas e sustentáveis, com o uso de óculos de realidade virtual fabricados a partir de matéria prima regional e sustentável como o miriti. No município de Óbidos, a iniciativa inovadora vai beneficiar alunos do 1º ao 5º ano com atividades em todos os componentes curriculares; e alunos do 6º ao 9º ano, especificamente, com a disciplina de matemática.

O projeto

Criado pela Inteceleri Tecnologia para Educação, sediada em Belém, o projeto é composto por ações conhecidas como: Matematicando, Miritiboard VR, Laboratório Maker e implantação da plataforma digital Google Workspace for Education e tem como objetivo principal contribuir com os estudos de todas as disciplinas do ensino fundamental com ferramentas que também funcionam off-line, sem necessidade de internet.

“Os resultados do projeto em outras cidades, com relação ao índice de premiação dentro da olimpíada de matemática foi consideravelmente elevado. Dessa forma, percebe-se que os alunos trabalhando com a parte tecnológica e saindo mais de dentro da sala de aula eles tiveram um grande avanço em relação à sua aprendizagem, e é isso que nós esperamos como resultado positivo em nosso município”, enfatizou Everlane Ramos, diretora de ensino da Semed.

Agenda

Nos dias 18 e 19 de abril, a equipe da Inteceleri estará em Óbidos para dois grandes eventos do projeto “Edutech Amazon”.

18/04 – Formação de professores pedagogos e professores de matemática.

19/04 – Lançamento e apresentação do projeto para a comunidade escolar.

Os dois eventos serão realizados no espaço de eventos Gran Rooftop, localizado na Av. Nelson Souza, no bairro Cidade Nova.

