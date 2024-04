Paysandu avança para a final da Copa Verde após vencer o Remo nos pênaltis

Em uma noite de emoções no Mangueirão, Paysandu e Remo protagonizaram um confronto épico pela semifinal da Copa Verde 2024. Após um jogo eletrizante que terminou em empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Paysandu garantiu sua vaga na final ao vencer o Remo por 4 a 3 nas penalidades máximas.

O primeiro tempo foi marcado por intensidade e gols, com Bryan Borges abrindo o placar para o Paysandu e Bruno Bispo igualando para o Remo, resultando em um empate emocionante. O jogo continuou agitado na segunda etapa, com ambos os times buscando a vitória, apesar do Paysandu terminar com nove jogadores em campo devido a expulsões.

Mesmo com a pressão do Remo, o Paysandu se segurou até o final do tempo regulamentar, inclusive acertando uma bola na trave nos minutos finais. Com o empate persistindo, a decisão foi para os pênaltis.

Na disputa das penalidades, o Paysandu começou com uma falha de Nycolas, mas se recuperou com quatro cobranças certeiras. Enquanto isso, o Remo desperdiçou duas cobranças, com Jadeson e Sillas errando seus chutes, garantindo a vitória emocionante para o Paysandu por 4 a 3 nas penalidades.

Com essa vitória dramática, o Paysandu garantiu seu lugar na final da Copa Verde 2024, onde aguardará o vencedor do confronto entre Goiás e Cuiabá para conhecer seu adversário na decisão.

