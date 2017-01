Assim ficou a ornamentação da casa de Alacid Canto para o Carnapauxis

Há uns três anos o Arquiteto Alacid Canto, pintou um grande Mascarado Fobó na faixada de sua casa, em Óbidos, uma forma de ornamentação para o Carnapauxis. Este ano, novamente Alacid ornamentou a faixada de sua casa com uma imagem do Mascarado Fobó na porta e ao redor foi colocado pano tipo floral, simbolizando a vestimenta do Mascarado.

O Mascarado Fobó se tornou o símbolo maior do Carnapauxis, com toda a sua indumentária composta por capacete colorido, a máscara confeccionada artesanalmente, a bexiga, o dominó (roupa tipo macacão de florão), o referee e o elemento essencial da diversão – a maisena; ele é um boneco gigantesco confeccionado e ornamentado para dar maior colorido e brilhantismo ao evento.

Alacid Canto contou com ajuda do Artista Geandre, que com sua equipe, conseguiram fazer uma obra diferenciada como ornamentação para o Caranapauxis, chamando a atenção de quem passa pela Trav. Sete de Setembro, em Óbidos.

