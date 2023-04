Semcult inicia mapeamento de novos atrativos turísticos em Óbidos

Trabalho de visitação e catalogação é realizado em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo.

Ofertar novas opções para a atividade turística em Óbidos, com a exploração dos recursos naturais existentes no município, é o objetivo do trabalho que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

O mapeamento dos potenciais turísticos que podem ser inseridos na rota do turismo local, iniciou no sábado (15), com a visitação a uma propriedade rural localizada na comunidade Fé em Deus, na região do “Ramal das Varas”.

O local dispõe de uma trilha em meio a mata fechada, que dá acesso a três cachoeiras; e apresenta condições favoráveis para a prática do turismo ecológico, um dos focos da reformulação do mapa turístico obidense. O trabalho consiste em observar a viabilidade do acesso para visitação e também de empreender com os proprietários dos locais visitados, para ofertar serviços como alimentação e quem sabe até, hospedagem.

“Óbidos possui o potencial para o turismo, principalmente esse tipo de turismo ecológico, de aventura. Então nós viemos até essa propriedade privada, justamente para verificar como podemos explorar esse espaço, ampliando a nossa oferta turística”, ressaltou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz.

O mapeamento realizado no sábado, foi o primeiro de uma série de locais pré-definidos que receberão a visita técnica para o levantamento das informações.

O objetivo é tornar Óbidos uma opção viável para o ecoturismo, tornando-se referência na região Oeste do Pará, assim como já é no turismo em cidades históricas, pela rica herança arquitetônica deixada pelos portugueses.

“A ideia é chamar a atenção dos turistas e até mesmo dos moradores da nossa região. O Conselho Municipal de Turismo aposta muito nesse potencial, que Óbidos tem e precisa ser apresentado”, disse a integrante do Comtur, Geane Santos.

Ecoturismo

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o mercado de ecoturismo no Brasil cresce 30% ao ano. A estimativa de movimentação financeira global no segmento é de 333,8 bilhões de dólares até 2027.

Aproximadamente 10 mil empresas brasileiras são dedicadas ao segmento de ecoturismo, o que atraiu aproximadamente 1 milhão de brasileiros para o ecoturismo, gerando um faturamento de cerca de 70 milhões de dólares.

Nos últimos três anos, 19 milhões de turistas vieram ao Brasil. Destes, 20% optaram por cenários paradisíacos, riscos em fauna e flora.

FONTE: Comunicação/PMO