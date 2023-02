Carnapauxis 2023: O Terminal Hidroviário já está ornamentado, Óbidos espera por você!

O Carnapauxis 2023, Festa do Mascarado Fobó, está se aproximando, pois estão faltando apenas quatro dias para iniciar (15) a “A Festa do Reencontro”, depois de dois anos sem ser realizada por conta da pandemia.

Os preparativos pela cidade estão a todo vapor e muitos logradouros da cidade estão recebendo ornamentação especial para a festa do Carnapauxis.

Registramos algumas imagens do Terminal Hidroviário de Óbidos, onde as lanchas vindas de outras cidades atracam, local onde já recebeu ornamentação e está pronto pra receber os foliões que vierem por esse meio de transporte participar do melhor carnaval de rua da Amazônia.

Portanto, faça como o Rio Amazonas, passe sempre por Óbidos, e venha curtir o a Festa do Mascarado Fobó, o Carnapauxis 2023.

Ainda dá tempo!

