Artigo de Alessandro Savino, “Nós Éramos Assim”, fala sobre a juventude da década de 80 em Óbidos.

Alessandro Savino.

Não apenas eu, mas todos nós, ou quase todos, éramos assim. Sim, nós éramos assim: cheios de sonhos e esperanças.

Éramos responsáveis por aqueles que estavam à nossa volta e caminhavam conosco. Talvez, naquela época, ainda não compreendêssemos plenamente o significado de palavras como solidariedade, amor, respeito, proteção, amizade e gratidão. Hoje, com o passar dos anos, compreendemos a exuberância e a riqueza de seus significados.

Na década de 1980, a juventude obidense que residia no centro da cidade rompeu fronteiras e se reuniu em uma só turma. A turma da Praça de Sant’Ana ou do Barreirão...

Hoje percebemos o quanto éramos incrivelmente felizes! Nós éramos assim: brincávamos de peteca, triângulo, torete, belário, polícia e ladrão, pião, ioiô, esconde-esconde, cemitério, cabo de guerra, brincadeiras de roda, cabra-cega, quadrilha, céu ou macaca, bole-bole. Pulávamos corda, empinávamos papagaios ou pipas, nadávamos nos rios e igarapés. Subíamos com um tronco de árvore nas costas até o Porto de Cima, jogávamos no rio e íamos nadando até o meio do Amazonas, deixando a correnteza nos levar. Quando chegávamos em frente à Cabeça do Padre, todos pulávamos e nadávamos até a praia.

Subíamos a Serra da Escama para brincar de Tarzan e nos embalar nos cipós das sumaumeiras. Pescávamos e balávamos passarinhos. Pegávamos borboletas para vender à saudosa Maria Delza, ao senhor Ernesto Imbelloni e também ao senhor Gilberto Borboleta. Acampávamos no Pingo D’Água, jogávamos bola na rua, no Barreirão e no Estádio General Rego Barros. Jogávamos vôlei na ARP, no Mariano e no Quartel, além de pingue-pongue na ARP, no Mariano e na casa do Everton Carvalho.

Também subíamos no pau de sebo, dançávamos quadrilha e assistíamos às apresentações dos grupos folclóricos A Garcinha e Arara, além dos bois Pai do Campo e Pintadinho. No Carnaval, saíamos fantasiados de Mascarado Fobó. Pegávamos nossas bicicletas, que o Foco-Everaldo chamava carinhosamente de Camelossauros, e íamos para as bandas das Campinas, do Engenho, da Poema e do Curuçambá, explorar os igarapés das terras do centro.

Subíamos nos pés de manga, ingá, goiabeira, abacateiro, araçazeiro, pitombeira, castanholeira, cajueiro, cutiteiro, jambeiro, sapotilheira, abilzeiro, caramboleira e laranjeira. Era uma infância vivida ao ar livre, em contato direto com a natureza e com a liberdade que parecia não ter fim.

Descíamos a Rua Bacuri e íamos até o Trapiche observar os barcos e navios atracarem. Cada um de nós levava consigo, gentilmente, um par de ovos chocos. Quando o barco atracava, os obidenses desembarcavam e embarcavam. Conversas, beijos, abraços e saudades pairavam no ar. O barco desatracava, pois precisava continuar viagem, rio acima ou rio abaixo. Então começavam as provocações dos passageiros de outras cidades que estavam a bordo: “Chupa Osso! Chupa Osso!”.

Quando menos esperavam, eram surpreendidos por uma chuva de ovos chocos. Bons tempos aqueles, tempos de ingenuidade e travessuras!

Como eram lindos os dias do despontar de nossas existências! Rezávamos, estudávamos o catecismo com a professora Ana Moda e recebíamos a Primeira Comunhão na Igreja Matriz de Sant’Ana. Brincávamos e aprendíamos a ler e escrever nos colégios José Veríssimo, São José, São Francisco e Felipe Patroni.

Andávamos sem os tampões dos dedos dos pés, com os joelhos ralados, mas nada que uma infusão de álcool com jucá não ajudasse a secar e cicatrizar. Quando sofríamos alguma entorse nos pés, recorríamos às milagrosas intervenções do senhor Luiz Bode, exímio puxador de deslocaduras, que utilizava seus óleos de andiroba, copaíba e sebo de Holanda ou carneiro.

E as paqueras desinteressadas que aconteciam durante a maior festa da cidade, a Festividade de Sant’Ana, sempre no mês de julho! Eram duas semanas de comemorações, e todos os caminhos levavam à Praça Barão do Rio Branco, ou Praça de Sant’Ana. Era lá que todos nós nos encontrávamos e participávamos da famosa volta na praça: os homens caminhavam no sentido horário e as mulheres no sentido anti-horário, tendo como trilha sonora a seleção musical dos alto-falantes da Acácia, do senhor Miguelzinho Carvalho.

Éramos assim: uma cidade feliz, pacata, bucólica, que respirava e exalava cultura, esquecida em algum lugar às margens do Rio Amazonas.

Houve um dia em que, pela última vez, eu e meus amigos de infância saímos para brincar nas ruas e voltamos para casa sem que nenhum de nós soubesse que aquela seria a última vez. Havíamos crescido e já começávamos a perceber que os momentos mais simples da vida são mais importantes do que qualquer outra coisa em nossa jornada.

E, parafraseando o festejado escritor gaúcho Mário Quintana, queremos um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão; que o amor existe, que vale a pena dedicar-se às amizades e às pessoas, que a vida é bela, sim, e que sempre demos o melhor de nós. E que valeu a pena!

Conterrâneos, orgulhem-se de serem obidenses!

*Publicado originalmente em maio de 2023