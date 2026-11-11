Óbidos registra nove casos confirmados de doença de Chagas e um óbito, aponta boletim epidemiológico

Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (12) informa que sete pacientes estão em acompanhamento domiciliar, enquanto 26 pessoas expostas à possível fonte de contaminação permanecem sob investigação laboratorial.

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos (Semsa), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, uma nova atualização sobre o surto de doença de Chagas aguda identificado na zona rural do município. De acordo com o boletim epidemiológico, já são nove casos confirmados, um óbito e 26 pessoas expostas em acompanhamento, aguardando investigação laboratorial.

Dos nove casos confirmados, um paciente permanece hospitalizado e outros sete estão em acompanhamento domiciliar. O boletim também registra uma morte relacionada ao surto. Os dados foram atualizados às 15h do dia 12 de novembro.

Boletim sobre a Doença de Chagas em Óbidos

O surto foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 7 de novembro, após a identificação de casos da doença na zona rural de Óbidos. As investigações apontaram como possível fonte de contaminação o consumo de vinho de patauá artesanal, ingerido no dia 21 de setembro por pessoas que participaram de uma ocasião em que a bebida foi consumida.

Inicialmente, as autoridades de saúde identificaram 31 pessoas potencialmente expostas à contaminação, que passaram a ser monitoradas pelas equipes de vigilância epidemiológica.

Na ocasião da confirmação do surto, a Secretaria Municipal de Saúde também comunicou o falecimento de um paciente, ocorrido às 13h do dia 7 de novembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Menino Jesus, em Oriximiná.

Diante da situação, o município mobilizou uma força-tarefa envolvendo profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para investigar a origem da contaminação, identificar possíveis novos casos e garantir assistência às pessoas que tiveram contato com a possível fonte de transmissão.

A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Na região amazônica, uma das formas de transmissão da doença ocorre pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminados pelo parasita, caracterizando a transmissão oral. A forma aguda pode apresentar sintomas como febre prolongada, dores no corpo, fraqueza, inchaço e outros sinais clínicos, exigindo diagnóstico e tratamento oportunos.

A Vigilância em Saúde continua acompanhando os pacientes e investigando as pessoas potencialmente expostas. A população deve ficar atenta ao surgimento de sintomas e procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação, especialmente quem teve contato com a bebida suspeita.

A Secretaria Municipal de Saúde deverá continuar atualizando os dados epidemiológicos conforme o avanço das investigações.

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