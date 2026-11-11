Óbidos receberá Circuito Cultural da Juventude no dia 27 de novembro

Evento promovido pela Diocese de Óbidos, em parceria com instituições sociais, vai reunir crianças e jovens em uma programação de música, arte e artesanato.

A comunidade São José Operário, em Óbidos, será palco do Circuito Cultural da Juventude, no próximo dia 27 de novembro, a partir das 19h. O evento promete uma noite de arte, música, talento e emoção, com apresentações de crianças e jovens que terão a oportunidade de mostrar suas habilidades artísticas e culturais.

A programação tem como objetivo valorizar os talentos da juventude, incentivar a expressão cultural e destacar a importância da arte e da união como instrumentos de transformação social e promoção da paz.

Durante o evento, o público poderá prestigiar apresentações musicais e trabalhos de artesanato, em um momento dedicado ao reconhecimento das potencialidades de crianças e jovens e ao incentivo aos sonhos construídos por meio da cultura.

O Circuito Cultural da Juventude é uma realização da Diocese de Óbidos, por meio do Setor de Comunicação, em parceria com a Associação Beneficente Emaús e o Centro da Juventude.

A organização convida a população obidense a participar e prestigiar os jovens artistas, fortalecendo iniciativas que promovem a cultura, a integração comunitária e a valorização da juventude.

SERVIÇO:

Circuito Cultural da Juventude

📅 27 de novembro

⏰ Às 19h

📍 Comunidade São José Operário – Óbidos

www.obidos.net.br