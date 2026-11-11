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Óbidos receberá Circuito Cultural da Juventude no dia 27 de novembro

Óbidos receberá Circuito Cultural da Juventude no dia 27 de novembro

Evento promovido pela Diocese de Óbidos, em parceria com instituições sociais, vai reunir crianças e jovens em uma programação de música, arte e artesanato.

A comunidade São José Operário, em Óbidos, será palco do Circuito Cultural da Juventude, no próximo dia 27 de novembro, a partir das 19h. O evento promete uma noite de arte, música, talento e emoção, com apresentações de crianças e jovens que terão a oportunidade de mostrar suas habilidades artísticas e culturais.

A programação tem como objetivo valorizar os talentos da juventude, incentivar a expressão cultural e destacar a importância da arte e da união como instrumentos de transformação social e promoção da paz.

Durante o evento, o público poderá prestigiar apresentações musicais e trabalhos de artesanato, em um momento dedicado ao reconhecimento das potencialidades de crianças e jovens e ao incentivo aos sonhos construídos por meio da cultura.

O Circuito Cultural da Juventude é uma realização da Diocese de Óbidos, por meio do Setor de Comunicação, em parceria com a Associação Beneficente Emaús e o Centro da Juventude.

A organização convida a população obidense a participar e prestigiar os jovens artistas, fortalecendo iniciativas que promovem a cultura, a integração comunitária e a valorização da juventude.

SERVIÇO:
Circuito Cultural da Juventude
📅 27 de novembro
⏰ Às 19h
📍 Comunidade São José Operário – Óbidos

www.obidos.net.br

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