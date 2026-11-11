Festival da Internet dos Povos terá lançamento em Manaus

O evento acontece entre 26 a 28 de novembro e discute o impacto de grandes plataformas digitais nos territórios, iniciativa do Intervozes tem articulação local da Abaré Escola.

O Festival Internet dos Povos (FIP) é uma iniciativa feita a partir da participação de organizações, movimentos sociais e comunidades que dialogam com os direitos digitais, democracia e soberania digital no Brasil. A primeira edição será realizada em Manaus, no Centro Histórico, entre os dias 26 e 28 de novembro, buscando ampliar a população amazônica nas decisões sobre o futuro da internet.

Com o lema "Conexões para Sustentar o Céu", o FIP é realizado pelo Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social e centraliza em Manaus durante três dias de programação um debate que é tradicionalmente ocupado por empresas, especialistas e setores institucionais da tecnologia e governança. Neste modelo, os protagonistas da discussão serão os territórios e comunidades profundas e diretamente afetados pelas transformações e impactos da digitalização social.

“Os espaços tradicionais ainda são elitistas, técnicos, pouco diversos e falam para quem já domina a linguagem. Ficam de fora as comunidades que mais sofrem com os efeitos do poder das big techs”, afirma Júlia Lanz, da coordenação do Festival e associada ao Intervozes.

Democracia Digital & Eleições 2026

A influência das big techs no debate público ganhou grande destaque durante as eleições brasileiras nos últimos meses. Empresas como Meta e Google, Meta, TikTok, Open AI e X foram denunciadas por meio de uma carta aberta criada pela ONG brasileira Ctrl+Z e contou com a adesão de mais de 60 organizações de 25 países diferentes tais como Greenpeace Internacional, Oxfam, entre outras.

"Acho que um dos grandes aprendizados desse processo eleitoral foi justamente que as tecnologias, a internet, as redes, elas não podem ser propriedade de uma empresa, de um governo, de ninguém. O que a gente quer provocar com o Festival da Internet dos Povos é justamente virar essa chave e colocar no centro dessa perspectiva tecnológica as comunidades, as pessoas que estão na ponta usando essa tecnologia, é pra elas que essa tecnologia tem que servir", aponta Gave Cabral, integrante da coordenação do Festival e pessoa associada ao Intervozes.

Etapa Manaus

A escolha de Manaus para abrir essa articulação nacional tem um significado importante: A região é repleta de experiências próprias de organização comunitária, produção de conhecimento e resistência, o Festival pretende reconhecer os povos amazônicos como sujeitos fundamentais na construção de alternativas para a internet. Ao mesmo passo em que propõe influenciar na superação de desigualdades históricas de acesso à comunicação e à tecnologia.

"A gente quer criar espaços para produzir outros modelos e promover intercâmbios entre diversas comunidades e territórios para produzir outras tecnologias que nos favoreçam. E estar em Manaus é muito simbólico por todo o contexto de uma tecnologia ancestral que sempre existiu por meio da diversidade de povos e culturas que Manaus abriga", pontua Gave Cabral.

Programação

Entre os temas que serão abordados estão desinformação, vigilância e controle; gênero, diversidade, raça e tecnologia; comunicação popular e contra-hegemônica; conectividade significativa; tecnologias ancestrais e saberes tradicionais; educação e gerações; infraestrutura digital; e os impactos socioambientais da plataformização da vida.

A programação será construída a partir de diferentes linguagens e formatos, incluindo oficinas, rodas de conversa, exposições, debates, apresentações culturais, instalações e intervenções urbanas. A intenção é garantir que o conhecimento circule de maneira acessível e que diferentes experiências e saberes tenham espaço na construção coletiva.

O Festival da Internet dos Povos prevê ao menos quatro etapas presenciais. Depois de Manaus, a iniciativa terá atividades em São Paulo (SP) e Salvador (BA), no primeiro semestre de 2027, além de uma agenda de incidência em Brasília, também em 2027. A proposta é reunir as contribuições produzidas nos diferentes territórios e levá-las aos espaços de formulação de políticas públicas e decisões sobre a governança da internet no Brasil.

Serviço:

Festival da Internet dos Povos (FIP)

Data: 26 a 28 de novembro de 2026

Local: Luso Sporting Club, R. Monsenhor Coutinho, 745, Centro



Por: Mariah Brandt