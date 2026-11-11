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Pastoral da Criança celebra 40 anos de missão na Diocese de Óbidos

Pastoral da Criança celebra 40 anos de missão na Diocese de Óbidos

III Encontrão Diocesano de Líderes reuniu mais de 200 participantes em dois dias de programação na Paróquia Sant’Ana

A Pastoral da Criança celebrou, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, seus 40 anos de atuação na Diocese de Óbidos. A comemoração ocorreu durante o III Encontrão Diocesano de Líderes, realizado na Paróquia Sant’Ana, e reuniu mais de 200 participantes, entre líderes, voluntários, antigos colaboradores e pessoas que contribuíram para essa missão ao longo das últimas décadas.

Realizado a cada dois anos, o encontro foi marcado por momentos de espiritualidade, animação, partilha e convivência fraterna. A programação proporcionou aos participantes a oportunidade de recordar a trajetória da pastoral, fortalecer os vínculos entre as comunidades e renovar o compromisso com o cuidado das crianças e o acompanhamento das famílias.

O evento contou com a presença do bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, além de padres, religiosas, equipes de apoio e convidados. A participação de diferentes gerações de agentes pastorais destacou a importância do trabalho voluntário desenvolvido ao longo de quatro décadas na promoção da vida e da solidariedade.

Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem in memoriam aos voluntários que fizeram parte da história da Pastoral da Criança na Diocese de Óbidos e que já faleceram. Os homenageados foram lembrados com carinho e gratidão pela dedicação ao cuidado das crianças e das famílias, deixando um legado de amor e compromisso com a missão pastoral.

Durante o encontrão, também foi definida a próxima comunidade anfitriã. Em 2028, a Paróquia Santo Antônio de Pádua, no município de Oriximiná, sediará o IV Encontrão Diocesano de Líderes da Pastoral da Criança.

A celebração dos 40 anos representa um marco importante para a Diocese de Óbidos, reafirmando a continuidade de uma missão construída com dedicação e serviço comunitário. Por meio de seus líderes e voluntários, a Pastoral da Criança segue atuando na promoção da vida, na atenção à infância e no fortalecimento das famílias em todo o território diocesano

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www.obidos.net.br  - Com informações e fotos Mauro Nayan / Sedcom

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