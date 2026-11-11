Pastoral da Criança celebra 40 anos de missão na Diocese de Óbidos

III Encontrão Diocesano de Líderes reuniu mais de 200 participantes em dois dias de programação na Paróquia Sant’Ana

A Pastoral da Criança celebrou, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, seus 40 anos de atuação na Diocese de Óbidos. A comemoração ocorreu durante o III Encontrão Diocesano de Líderes, realizado na Paróquia Sant’Ana, e reuniu mais de 200 participantes, entre líderes, voluntários, antigos colaboradores e pessoas que contribuíram para essa missão ao longo das últimas décadas.

Realizado a cada dois anos, o encontro foi marcado por momentos de espiritualidade, animação, partilha e convivência fraterna. A programação proporcionou aos participantes a oportunidade de recordar a trajetória da pastoral, fortalecer os vínculos entre as comunidades e renovar o compromisso com o cuidado das crianças e o acompanhamento das famílias.

O evento contou com a presença do bispo diocesano, Dom Bernardo Johannes, além de padres, religiosas, equipes de apoio e convidados. A participação de diferentes gerações de agentes pastorais destacou a importância do trabalho voluntário desenvolvido ao longo de quatro décadas na promoção da vida e da solidariedade.

Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem in memoriam aos voluntários que fizeram parte da história da Pastoral da Criança na Diocese de Óbidos e que já faleceram. Os homenageados foram lembrados com carinho e gratidão pela dedicação ao cuidado das crianças e das famílias, deixando um legado de amor e compromisso com a missão pastoral.

Durante o encontrão, também foi definida a próxima comunidade anfitriã. Em 2028, a Paróquia Santo Antônio de Pádua, no município de Oriximiná, sediará o IV Encontrão Diocesano de Líderes da Pastoral da Criança.

A celebração dos 40 anos representa um marco importante para a Diocese de Óbidos, reafirmando a continuidade de uma missão construída com dedicação e serviço comunitário. Por meio de seus líderes e voluntários, a Pastoral da Criança segue atuando na promoção da vida, na atenção à infância e no fortalecimento das famílias em todo o território diocesano

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/9010-pastoral-da-crianca-celebra-40-anos-de-missao-na-diocese-de-obidos-2#sigProId4682625f29 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Mauro Nayan / Sedcom