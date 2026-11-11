Ponte de madeira é destruída pelo fogo na região do Cruzeirão, zona rural de Óbidos

Chamas destruíram vigas de sustentação da estrutura; gestão municipal inicia logística para construir nova ponte na localidade.

Uma queimada de grandes proporções atingiu e destruiu a ponte de madeira que fica na Santo Antônio, localizada no ramal que dá acesso ao Projeto de Assentamento Agrário Cruzeirão, na zona rural de Óbidos. O incidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11), interrompendo o tráfego de veículos e comprometendo diretamente o acesso às comunidades Santo Antônio e São Domingos.

Há cerca de 15 dias, a região enfrenta focos intensos de fogo, agravados pelos efeitos do fenômeno climático El Niño. As chamas, que avançaram a partir de uma propriedade próxima, atingiram a estrutura de aproximadamente 10 metros — que havia sido reconstruída há pouco mais de dois anos — e consumiram completamente as vigas de sustentação.

Os impactos das queimadas e da interdição parcial do ramal refletem diretamente na rede de ensino local. Por conta da destruição da ponte e do risco de travessia no trecho danificado, cerca de 80 alunos do Centro de Mídias da Educação Paraense (CEMEP) e do Ensino Fundamental da Escola Municipal São Judas Tadeu ficaram impossibilitados de chegar às salas de aula. Além disso, a baixa qualidade do ar provocada pela fumaça intensa no Cruzierão tem levado estudantes a deixarem de frequentar as escolas para preservar a saúde.

Avaliação técnica e reconstrução

Atendendo à solicitação dos moradores e por determinação do prefeito Jaime Silva, o vice-prefeito Jalico Aquino esteve no local acompanhado de técnicos para avaliar os danos e definir uma solução imediata.

Durante a vistoria técnica, Raimundo Nonato Farias, representante da empresa que vai realizar a reconstrução da estrutura, constatou que não há possibilidade de reaproveitamento do que restou da ponte. “A ponte está toda comprometida. Queimou cerca de 70% da estrutura e não tem como reaproveitar. Terá que ser feita uma ponte nova”, explicou Raimundo. Segundo ele, a logística para a retirada e transporte de nova madeira já foi iniciada, com previsão de chegada do material ao local na próxima semana para o início imediato das obras.

Enquanto o maquinário e a madeira necessária para a reconstrução definitiva não chegam ao local, os próprios moradores devem realizar uma ação de improviso na travessia para garantir a passagem emergencial de veículos e evitar o isolamento total das comunidades.

Além da educação, a interdição da ponte na comunidade Santo Antônio afeta a rotina de agricultores e pecuaristas que utilizam o ramal para o escoamento de produtos e transporte de rebanhos até a sede do município, bem como o acesso aos serviços de saúde.

No local, o vice-prefeito Jalico Aquino reforçou o compromisso da gestão municipal em resolver o problema com celeridade, mas pediu a compreensão dos comunitários durante o período necessário para a mobilização de equipamentos e insumos.

“Viemos aqui atender ao chamado do povo do Cruzeirão por determinação do prefeito Jaime Silva para buscar mecanismos que resolvam essa situação. Pedimos a compreensão das comunidades adjacentes pelo tempo necessário para trazer a madeira e os equipamentos, mas a resposta será rápida e urgente para garantir que nossos alunos tenham acesso à educação, a população tenha acesso à saúde e nossos agricultores e pecuaristas possam escoar sua produção”, finalizou o vice-prefeito

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FONTE:Comunicação/PMO - Por: Érique Figueirêdo