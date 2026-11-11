PIB do Pará cresce 4,1% e supera média nacional, com destaque para agropecuária

Economia paraense alcançou R$ 291,13 bilhões e manteve o Estado na liderança da Região Norte; setor agropecuário registrou crescimento nominal de 31,4%.

A economia do Pará cresceu 4,1% em 2024, superando a média nacional, que ficou em 3,4% no mesmo período. Com o resultado, o Produto Interno Bruto (PIB) estadual alcançou R$ 291,13 bilhões, um aumento nominal de R$ 36,58 bilhões em relação aos R$ 254,55 bilhões registrados em 2023. Os dados constam no relatório do PIB do Pará 2024, elaborado com base nas Contas Regionais do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O desempenho representa uma aceleração da economia paraense, que havia crescido 1,4% em 2023. Com isso, o Pará subiu da 12ª para a 11ª posição entre as maiores economias estaduais, passando a representar aproximadamente 2,5% do PIB brasileiro. Na Região Norte, o Estado manteve a liderança, concentrando cerca de 41% da riqueza produzida.

Entre os setores econômicos, a agropecuária foi o principal destaque em crescimento nominal, com expansão de 31,4%, alcançando R$ 38,86 bilhões em valor adicionado. A participação do segmento na economia estadual passou de 12,9%, em 2023, para 15% em 2024. Em termos reais, o crescimento foi de 3,6%.

Na produção agrícola, destacaram-se os aumentos de 18,88% na produção de soja e de 10,16% na de dendê. Na pecuária, o rebanho bovino chegou a 25,58 milhões de cabeças, mantendo o Pará na segunda posição nacional.

O setor de serviços continuou sendo o principal componente da economia estadual, representando 57% do valor adicionado, equivalente a R$ 147,92 bilhões. O segmento cresceu 3,9% em volume. Já a indústria alcançou R$ 72,54 bilhões, correspondentes a 28% do valor adicionado estadual, com expansão real de 3,1%.

Na indústria, a transformação apresentou crescimento real de 7,5%, enquanto a construção avançou 5,6%. Em contrapartida, a produção e distribuição de energia e água registrou queda real de 8,1%, resultado associado aos efeitos da seca sobre a geração hidrelétrica.

Outro indicador positivo foi o PIB per capita, que chegou a R$ 33.601,00 em 2024, crescimento nominal de 7,2%. O Pará avançou da 18ª para a 17ª posição no ranking nacional, embora o indicador ainda corresponda a aproximadamente 61% da média brasileira.

Segundo o presidente da Fapespa, Marcel Botelho, o crescimento demonstra a estabilidade e a força da economia paraense. Ele destacou o desempenho da agropecuária, que apresentou o maior avanço nominal, além da contribuição da indústria e dos serviços para o resultado estadual.

A pesquisadora da Fapespa, Thays Santos, ressaltou que os indicadores são importantes para compreender o desenvolvimento econômico do Estado e orientar o planejamento de políticas públicas e investimentos.

O relatório também permite acompanhar a evolução dos setores produtivos e comparar o desempenho econômico do Pará com o das demais unidades da Federação.

www.obidos.net.br - Com informações Agência Pará