Hospital Dom Floriano realiza exames de mamografia e raio-X em Óbidos

O Hospital Dom Floriano, da Providência de Deus, iniciou na segunda-feira (9 de novembro) a realização de exames de mamografia e raio-X no município de Óbidos, no oeste do Pará. A iniciativa busca ampliar a oferta de serviços de saúde e facilitar o acesso da população a exames de diagnóstico.

Os atendimentos são resultado de um convênio firmado entre o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e a Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, responsável pela administração do hospital.

Nesta etapa, foram disponibilizados mais de 384 exames de raio-X e mais de 60 exames de mamografia, com atendimentos programados para o período de 9 a 30 de novembro. Segundo a instituição, a agenda foi encaminhada ao órgão competente para garantir a organização e o fluxo de atendimento dos pacientes.

Como ter acesso aos exames

Para realizar os exames, os pacientes devem seguir os procedimentos estabelecidos pela regulação municipal e estadual:

Avaliação inicial: o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para passar por uma consulta de avaliação. Cadastro e agendamento: após a avaliação, a documentação necessária deve ser apresentada na própria UBS, onde será realizado o cadastro para acompanhamento pela regulação municipal e posterior agendamento por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER).

A realização dos exames representa mais uma iniciativa de fortalecimento da assistência à saúde em Óbidos, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para o diagnóstico de doenças.

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, por meio do Hospital Dom Floriano, reafirma seu compromisso com a assistência à população do Baixo Amazonas, mantendo sua missão centenária de cuidar de quem precisa.

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www.obidos.net.br - Informações e fotos MAuro NAya / Sedcom