TERÇA DA CULTURA POPULAR: “Vestir a Carapuça”

Vestir o que mesmo, parente? Afinal, o que vem a ser “carapuça”?

Segundo o “pai dos burros”, é uma espécie de barrete ou capuz de forma cônica e remonta ao período da Inquisição, em que os condenados eram obrigados a vestir trajes ridículos ao comparecer aos julgamentos.

Além de usarem uma túnica com o formato de poncho, os acusados precisavam colocar sobre a cabeça um chapéu longo e pontiagudo, conhecido como carapuça. Daí a expressão "VESTIR A CARAPUÇA" ter se incorporado ao português escrito e falado, com o exclusivo sentido de alguém implicitamente assumir a culpa ou colocar-se como culpado, mesmo por algo não expressamente admitido. É como se a pessoa reconhecesse que uma crítica se lhe aplica, embora não lhe sendo sido diretamente dirigida.

Nesse passo, quando alguém "veste a carapuça" – em sentido figurado e não literal – reconhece que uma responsabilidade ou acusação é procedente em relação a si mesmo. De uso rarefeito na atualidade, os adestradores de falcões ainda colocam carapuças para manter a calma nessas aves de rapina, antes que alcem voos para combater outras aves, principalmente as que adejam nos aeroportos, colocando em risco a segurança da navegação aérea.

Famosa no universo infantil se tornou a carapuça do Saci-Pererê, o diabinho sapeca de uma perna só, imortalizado na série de livros infantis do Sítio do Pica Pau Amarelo, criação do genial escritor Monteiro Lobato, personagem que vaga solto pelo mundo aprontando das suas, com seu famoso cachimbo aceso na boca e a carapuça vermelha na cabeça.

Na musica popular surgiu o rap “Veste a Carapuça”, onde no texto poético uma dupla viola aos gritos os padrões aceitos da moralidade pública, por isso transcrevemos somente o trecho em que a expressão é mencionada:

“BICHO SEM POSTURA E CONDUTA NO ROLÊ,

COM ESSES CINCO MANGO QUE CÊ TEM,

SÓ ARRUMA UM CD, OUVE, VESTE A CARAPUÇA,

VEM FALAR BONITO, FINGE QUE GOSTOU,

FICO COM A GRANA E FINJO QUE ACREDITO!...

Em certos casos, incisivamente se pode interpelar alguém usando a contrário sensu mas com o mesmo objetivo a expressão “SE A CARAPUÇA SERVIU, VISTA!”... Dá no mesmo, pois em vez de deixar flutuando no ar para ser usada por quem de direito, nessa hipótese, já há um destinatário pré-determinado da acusação, embora continue ele agindo como se não tivesse “culpa no cartório”.

Em outro contexto usar a expressão “VESTIR A CARAPUÇA” pode ser oportuno e interessante quando a fala não tem a menor intenção de fazer crítica a outrem, ainda mais quando o dito cujo eventualmente se encontra numa reunião de amigos, mas outra pessoa resolve tomar as dores do suposto acusado. Ouvirá, possivelmente dos demais participantes: - E porque você está vestindo a carapuça, se nada tem a ver com isso?

Sobram exemplos sobre o uso dessa expressão, seja de modo expresso, seja de modo implícito. Maneco era um moleque precoce do interior, que nos anos 40 pegou o vício de fumar escondido dos pais. Juntava suas moedas para comprar cigarros a retalho nas bibocas da rua da beira. Tinha predileção pelo “Terezita”, um mata rato feito com tabaco de Bragança, cuja fábrica, na época, ficava na antiga avenida 1.º de Maio n.º 210 em Belém, famoso pela fortidão, capaz - diziam - de derrubar muriçoca a dois metros numa única baforada.

Depois do almoço, quando a família se entregava ao deleite da sesta, furtivamente ele se trancava no banheiro e lá dava suas tragadas, em estado de pura catarse. Até que alguém dedurou e o Conselho Familiar resolveu dar um basta naquela situação. Certo dia, fingindo que ressonavam, viram quando ele se escondeu para curtir o vício, oportunidade em que se postaram à frente do improvisado fumódromo, aguardando o fim do espetáculo. Dez minutos depois, ao sair do cubículo, deu de cara com os pais, que sem nenhuma palavra ou gesto de reprovação, se limitaram a fitá-lo duramente e à densa fumaça que foi liberada com a abertura da porta. E sem poder negar o óbvio, Maneco instintivamente “VESTIU A CARAPUÇA”:

- Vocês vão querer dizer que eu estava fumando aí dentro...

Há pessoas que se sentem ofendidas em face de uma conversa, por entender que o “recado” é para ela. O que podemos fazer, se a carapuça lhes serviu, por se terem identificado com o que foi dito por outrem? Qual o grande problema com as críticas, ciente que somos das nossas falhas? Ninguém nasce com o estigma da perfeição. Resta convencionado que temos 15 minutos por dia para fazer bobagens, pisar na bola, falar o que não devemos, comprar o que não precisamos e a vida toda para se arrepender. Mas convenhamos que só através das críticas, quando procedentes, é que modificamos a nós mesmos.

Os que, encastelados em posições de mando, se julgam pequenos césares, achando-se inalcançáveis e imunes a quaisquer críticas, ainda que justas, vão sempre “VESTIR A CARAPUÇA” toda vez que surgirem protestos profligando suas arbitrariedades, embora sem se aperceberem que o ato de criticar se assemelha a uma auditoria gratuita ofertada, visando corrigir os excessos.

Em qualquer situação e para cada um de nós, vale refletir sempre sobre o que foi dito, antes de vestirmos a carapuça. Se a conclusão for de que não corresponde à verdade ou não nos atinge, o barrete na cabeça não nos cabe. Entretanto, se fizer sentido, procure melhorar naquele aspecto, pois só não mudam os inanimados, presente o fato da constante mutação dos seres vivos - e na grande maioria dos casos conhecidos, felizmente para melhor.

(*) CÉLIO SIMÕES DE SOUZA é paraense, graduado em Direito pela UFPA e em Metodologia do Ensino Superior pela UNAMA, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes (RJ), advogado, escritor, professor, palestrante, poeta e memorialista. É membro da Academia Paraense de Letras, ex-presidente da Academia Paraense de Letras Jurídicas, fundador e duas vezes vice-presidente da Academia Paraense de Jornalismo, fundador e ex-presidente da Academia Artística e Literária de Óbidos, membro da Academia Paraense Literária Interiorana e da Confraria Brasileira de Letras em Maringá/PR. É sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós, fundador e membro da União dos Juristas Católicos de Belém, fundador e ex-vice presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará, membro do Instituto dos Advogados do Pará, membro e ex-Consultor Jurídico da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Estado do Pará. Escreve às terças-feiras para blogs e sites de Manaus, Santarém, Belém e Maringá. Tem seis livros publicados e recebeu três prêmios literários.