Projeto Carroceiro Vet Legal garante atendimento gratuito a equinos em Santarém

A UNAMA Santarém promoveu, no sábado, dia 25, mais uma edição do Projeto Carroceiro Vet Legal no bairro Nova República. A ação de extensão, conduzida por estudantes e professores do curso de Medicina Veterinária, ofereceu atendimento clínico gratuito a equinos de tração, reforçando o compromisso social da instituição e o bem-estar animal na comunidade.

O projeto visa estender o cuidado veterinário a uma população que enfrenta dificuldades de acesso a serviços de saúde animal, beneficiando os carroceiros. Luiz Fabiano, que trabalha com os animais desde a infância, expressou a importância da iniciativa. "Há muitas pessoas que não têm condição de comprar remédio. Essa iniciativa representa uma ajuda para todos nós", destacou.

Durante a ação, os alunos do oitavo semestre, orientados pelos docentes, realizaram uma série de procedimentos. Os atendimentos incluíram anamnese, exames físicos, avaliação do escore corporal, identificação e tratamento de lesões, além de orientações essenciais sobre nutrição e manejo adequado.

Brena Vinholte, coordenadora do curso, ressaltou o duplo impacto do projeto. "A ideia hoje é que esses alunos, que cursam a disciplina de clínica terapêutica de equinos, realizem essa prática extensionista visando beneficiar a população, pois entendemos que são pessoas que não têm recursos para buscar um auxílio veterinário adequado. Assim, os animais recebem tratamento e os proprietários, orientação de nutrição, manejo e bem-estar", explicou.

Para os estudantes, o projeto é um pilar fundamental na formação. João Victor Delavor, aluno do oitavo semestre e criador de cavalos, destacou como a prática consolida o aprendizado em sala de aula. "Essa ação hoje vem justamente para firmar os ensinamentos que temos em sala de aula, juntamente com a prática, que é muito importante. É fundamental fazer essa conexão com as pessoas de baixa renda e, com isso, disseminar conhecimento", afirmou.

A colega de turma, Núbia Pereira, descreveu a ação como um "laboratório a céu aberto", onde a teoria se transforma em prática. "É uma experiência única. A gente faz toda a parte de anamnese, exames físicos, e é magnífico colocar em prática tudo o que estudamos em sala de aula", comentou.

Responsabilidade social

O professor Yuri Kobayashi pontuou que a vivência é crucial para preparar os futuros profissionais para as diferentes realidades do mercado. "É uma experiência muito boa, porque eles têm uma vivência prática em dois sentidos: um sentido técnico, aplicando o conhecimento de clínica, e o sentido prático de vivenciar a realidade de animais que muitas vezes vivem em situação de vulnerabilidade e não dispõem de toda a estrutura de saúde. Acabamos tendo que fazer o possível com os meios que temos", concluiu o docente.

Pedro Machado, estudante que participou pela primeira vez, destacou a relevância da experiência. "É uma experiência muito legal pela oportunidade de fazer o atendimento com esses animais, tendo um contato maior com as famílias que se tornam parceiras aqui do projeto. A gente pode passar informações e dar dicas para melhorar o cuidado, sendo uma experiência muito enriquecedora", disse.

Ele também frisou a importância de conhecer as duas áreas do mercado: "Hoje em dia o mercado de grandes e de pequenos animais está muito vasto. Quanto melhor o profissional entender dos dois lados, melhor será no mercado de trabalho."

Por Henrique Brito