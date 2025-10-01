Artista obidense Klinger Carvalho participa de exposições internacionais, incluindo “Erinnerungen an Lissabon”, na Alemanha

O artista e curador Francisco Klinger Carvalho participa neste mês de três exposições internacionais, reafirmando sua presença constante no circuito de arte contemporânea. Uma delas, “Erinnerungen an Lissabon” (“Memórias de Lisboa”), acontece na Galerie Hafemann, em Wiesbaden, Alemanha, de 17 de outubro a 7 de novembro de 2025.
A mostra é uma homenagem à exposição PARTI-cipation X, realizada em Lisboa, no Prata Riverside Village, em 2024, que reuniu 25 artistas internacionais. Um ano depois, o evento ganha nova forma com o lançamento de um catálogo de 120 páginas, documentando aquele encontro artístico de grande relevância.
A curadoria é da portuguesa Ana Calçada, e a abertura contará com a presença de diversos artistas participantes, incluindo o próprio curador e criador do projeto, no dia 17 de outubro, das 19h às 21h.
Entre os nomes que integram a mostra estão Beatriz Horta Correia, Cordula Prieser, Cornelia Rößler, Constanze Nowak, Carlos Matter, Francisco Klinger Carvalho, Gabi Refs, Graça Pereira Coutinho, Inês Amado, Luís Pintão, Miguel Caspar, Silvia Beck, Silvia Hestnes Ferreira, entre outros artistas de diferentes nacionalidades.
Além dessa participação, Klinger também assina a curadoria da exposição “Von Gestern Bis Morgen”, ao lado de sua ex-aluna Cordula Hilgert, que vem se destacando no cenário artístico europeu. A mostra apresenta uma visão histórica da arte da região de Mannheim e do Rhein-Neckar, destacando a importância das academias de arte locais.
A terceira exposição é “La Dignidad”, em exibição na LA Galería, em Bogotá (Colômbia), sob a curadoria do galerista Luis Aristizábal. A mostra aborda temas urgentes da contemporaneidade, como os conflitos sociais e as ameaças ao meio ambiente, refletindo sobre o papel da arte em tempos de crise global.
“É uma alegria poder compartilhar essas experiências com amigos e parceiros de longa jornada”, comenta o artista, ressaltando que as três exposições representam diferentes dimensões de sua trajetória — como curador, colaborador e participante ativo do diálogo artístico internacional.
