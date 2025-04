Geração de Ouro do Futebol Obidense: Raimundo Matos (Cobra) relembra tempos gloriosos

Por João Canto

ÓBIDOS - "Que legal, amigos. Passa um filme na minha cabeça vendo nossos amigos do Santos, Paraense e Mariano, a geração de ouro do futebol obidense", comenta com entusiasmo Raimundo José Bentes de Matos, carinhosamente conhecido como Cobra, obidense nascido em 19 de março de 1951. Hoje residente em Manaus, onde vive desde 1981, Raimundo compartilhou com a gente memórias e fotografias de uma época inesquecível, quando vestia as camisas de times que marcaram história em Óbidos, nas décadas de 60, 70 e 80.

Raimundo Matos foi jogador dos tradicionais times obidense: Santos, Paraense e Mariano, equipes que brilharam nos gramados do Estádio General Regos Barros, palco de grandes jogos na cidade de Óbidos. Ele nos enviou registros fotográficos que resgatam a nostalgia daqueles tempos, acompanhados de escalações e histórias que mostram o orgulho de ter feito parte dessa trajetória.

Mariano: Um Time de Craques na Década de 70

Entre as memórias, Raimundo destaca o Mariano, equipe em que atuou na década de 70. Na fotografia enviada, ele aparece ao lado de companheiros que formavam um elenco memorável. A escalação, conforme recorda, era a seguinte:

Em pé: Pé de Burro, Gerson, Cobra (Raimundo Matos), Capelota, Tinão, Walter, João, Neco, Adilson e o técnico Canela.

Pé de Burro, Gerson, Cobra (Raimundo Matos), Capelota, Tinão, Walter, João, Neco, Adilson e o técnico Canela. Agachados: Biro Biro, Bita, Barbado, Elton, Leão, Bolo, Paulinho e Delson.

"Olha aí, amigos, o time do Mariano onde joguei na década de 70", escreveu Raimundo, com um tom de saudade e admiração por aqueles dias de glória.

Santos: Campeão de 1974

Outro registro enviado por Raimundo é do Santos, de um jogo marcante contra o São Raimundo de Santarém, também na década de 70. Segundo ele, o Santos venceu por 2 a 0, em uma partida que ficou na memória. "Com essa equipe, fomos campeões em 1974", relembra com orgulho. A escalação do time na foto é:

Em pé: Canção, Pacu, Geda, Paulo Cardoso, Cobra (Raimundo Matos), Mariozinho, Tó, Moreno e Tupan.

Canção, Pacu, Geda, Paulo Cardoso, Cobra (Raimundo Matos), Mariozinho, Tó, Moreno e Tupan. Agachados: Bolo, Biela, Leme, Roja, Reco, Cubiu, Maniva e Cutite.

O Santos era uma das forças do futebol obidense na época, e o título de 1974 é um marco que Raimundo guarda com carinho.

Paraense: Sucesso nos Anos 80

A terceira imagem compartilhada é do Paraense, já na década de 1980. Raimundo fez questão de elogiar essa equipe que, segundo ele, conquistou vários títulos e manteve a tradição de sucesso do futebol local. Obtivemos informações sobre essa inesquecível formação com Vander Andrade, que nos informou que o time foi campeão em 1980 e 1981. Em 1982, o Paraense não participou do campeonato, e a maioria dos atletas desse time foi ser campeã pelo Tiradentes. O Paraense também foi campeão em 1983 e 1984. Em 1985, o Paraense novamente não participou do campeonato, e a maioria dos jogadores foi atuar no JAC, ano em que o JAC conquistou o título.

Em pé: Renato, Zezinho, Pica Pau, Gro, Duri, Carlinho, Ronaldinho, Alemão, Antônio Camilo

Renato, Zezinho, Pica Pau, Gro, Duri, Carlinho, Ronaldinho, Alemão, Antônio Camilo Agachados: Waldir, Pincha, Maurinho, ??, ??, Nilton e ??.

Embora a escalação completa dessa foto não tenha sido detalhada, ele reforça que o time era sinônimo de vitórias e paixão pela torcida obidense.

Do General Regos Barros ao Arizão

Naqueles tempos, os jogos que agitavam Óbidos aconteciam no Estádio General Regos Barros. Hoje, o futebol na cidade tem como casa o Estádio Arizão, no bairro Cidade Nova, inaugurado na década de 90 e recentemente reformado. Apesar da modernização, a população sente falta do Campeonato Obidense, que há cinco anos não é realizado. A esperança é que o torneio volte a reunir os talentos locais e reavive a paixão pelo esporte que já foi tão forte na região.

Raimundo José Bentes de Matos (Cobra)

Raimundo Matos, agora em Manaus, segue como um guardião dessas histórias. Suas fotografias e lembranças são um convite para que as novas gerações conheçam e valorizem a rica trajetória do futebol de Óbidos, uma verdadeira geração de ouro que deixou saudades.

Galeria de Fotos....











https://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/7817-geracao-de-ouro-do-futebol-obidense-raimundo-matos-cobra-relembra-tempos-gloriosos#sigProId079d6b9a4b View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Por João Canto, com Informações Raimundo Matos (Cobra)