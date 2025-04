Paysandu conquista o Pentacampeonato da Copa Verde em final dramática contra o Goiás

Na noite desta quarta-feira, 23, foi de muita emoção no Estádio Serra Dourada, o Paysandu Sport Club sagrou-se campeão da Copa Verde de 2025 ao vencer o Goiás Esporte Clube nos pênaltis, após um empate eletrizante de 1 a 1 no tempo regulamentar. Com esta vitória, o Papão da Curuzu levanta a taça pela quinta vez, consolidando sua hegemonia na competição regional.

O primeiro jogo da final, disputado no Mangueirão, em Belém, havia terminado em um empate sem gols, deixando a decisão para a partida de volta em Goiânia. A expectativa era alta para um confronto que prometia ser equilibrado, e a entrega das duas equipes em campo não decepcionou.

O Goiás abriu o placar no primeiro tempo, levando a sua torcida ao delírio. Contudo, o Paysandu demonstrou sua tradicional garra e buscou o empate com unhas e dentes. Em um lance, já nos minutos finais, o Papão conseguiu igualar o marcador, levando a decisão para a disputa de pênaltis.

Na emocionante série de penalidades, o jogador do Goiás chutou para fora nas combranças alternadas e o do Paysandu marcou o pênalti crucial, que garantiu a vitória por 5 a 4 e o título para a equipe paraense. A torcida bicolor, que compareceu em bom número ao Serra Dourada e também acompanhou apreensivamente de Belém, explodiu em festa com a confirmação do pentacampeonato.

Com este título, o Paysandu não apenas reafirma sua força no cenário regional, como também garante uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026. A conquista coroa uma campanha vitoriosa na Copa Verde, marcada por jogos disputados e a superação de adversários tradicionais.

O técnico e os jogadores do Paysandu celebraram efusivamente a conquista, dedicando o título à apaixonada torcida bicolor, que mais uma vez demonstrou seu apoio incondicional.

A Copa Verde de 2025 chega ao fim com mais um capítulo memorável na sua história, e o Paysandu escreve seu nome como o grande campeão, levantando a taça em Goiânia e levando a alegria para a capital paraense.



