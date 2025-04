Definidos os classificados para as oitavas de final da 13ª Copa do Interior de Futebol de Óbidos

ÓBIDOS – Após mais de dois meses de intensa disputa e 96 partidas realizadas, foram definidos neste final de semana os times classificados para as oitavas de final da 13ª Copa do Interior de Várzea e Terra Firme 2025, em Óbidos. A competição reuniu 32 seleções, divididas em 8 grupos, classificando-se para a próxima fase as duas melhores equipes de cada grupo.

Com os últimos jogos da fase de grupos finalizados, avançaram para as oitavas de final os seguintes times: Ajax do Fuzil, São Francisco Pedras, Arapucu, Real Madrid Areia, Cuecé, Matá, Ilha Grande, Campina, Curumu, Pororoca, São Sebastião, Japiim, Fortaleza do Cipoal, Palmeiras Ilha da Capivara, Atlético Cantagalo e Independente do Flexal.

O próximo passo da competição acontece nesta terça-feira, dia 29 de abril, quando a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) realizará o sorteio dos confrontos das oitavas de final, às 9h, na Casa de Cultura de Óbidos.

Com os duelos definidos, a fase eliminatória começará já no próximo final de semana, com dois jogos no sábado (03/05) e dois jogos no domingo (04/05), todos realizados no Estádio Ary Ferreira.

Fique ligado! Assim que o sorteio for realizado e os confrontos definidos, divulgaremos aqui a tabela completa das oitavas de final.

www.obidos.net.br - Informações e fotos SEMEL