Quartas de Final da XIII Copa do Interior de Várzea e Terra Firme agitam Óbidos

A XIII Copa do Interior de Várzea e Terra Firme promete emoções intensas nas quartas de final, que serão disputadas no Estádio Ary Ferreira, em Óbidos. Organizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), o torneio reúne grandes seleções da região em busca do título.

No sábado, 17 de maio, a bola rola a partir das 17h30 com o confronto entre a Seleção do Curumu e a Seleção do Matá. Às 19h30, será a vez da Seleção do Arapucu enfrentar a Fortaleza do Cipoal, prometendo um duelo acirrado.

No domingo, 18 de maio, os jogos continuam. Às 17h30, São Francisco das Pedras mede forças com a Seleção da Campina. Fechando a rodada, às 19h30, a Seleção do Pororoca encara o Independente do Distrito do Flexal.

Os torcedores estão convidados a comparecer ao Estádio Ary Ferreira para apoiar seus times favoritos. A competição, que valoriza o esporte e a integração das comunidades, segue com grande expectativa para definir os semifinalistas. Fique ligado para mais atualizações!

