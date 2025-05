Semifinais da II Copa da Integração de Futebol Feminino acontecem neste Sábado (24/05)

Óbidos se prepara para uma noite de grandes emoções com a realização das semifinais da II Copa da Integração de Futebol Feminino, que acontecem no próximo sábado, dia 24 de maio, no Estádio Ary Ferreira.

O evento, promovido pela Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), contará com dois confrontos decisivos:

Jogo 1 – 18h30 : Silêncio x Fortaleza

: Silêncio x Fortaleza Jogo 2 – 19h30: Estandart (Arapucú) x R10

A competição tem movimentado o cenário esportivo local e promovido a valorização do futebol feminino na região, reunindo talentos e incentivando a integração entre comunidades.

A organização convida toda a população a prestigiar e apoiar as atletas nesta importante fase do torneio.

Detalhes do Evento:

